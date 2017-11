Florin Iordache, Vicepresedintele Camerei Deputatilor si autorul infamei OUG 13 care a scos sute de mii de romani in strada, a declarat luni, la scurt timp dupa punerea sub acuzare a lui Liviu Dragnea de catre DNA, ca legislatia penala din Romania permite prea multe interpretari si trebuie clarificata, el precizand ca infractiunea de abuz in serviciu va fi modificata saptamana aceasta sau cel tarziu cea viitoare in comisia pe care o conduce.