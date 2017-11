"Astazi am fost la DNA sa mi iau in primire al treilea dosar. Nu pot sa intru foarte mult in detalii (...) Resping categoric toate acuzatiile. O sa vedem in perioada urmatoare pe ce se bazeaza aceste afirmatii. Nu am legaturi patrimoniale cu societatea Tel Drum", a declarat Dragnea, potrivit Agerpres.

Acesta a spus ca alianta PSD-ALDE nu este afectata de problemele sale cu justitia si ca va ramane pe pozitii. "Incep sa ma obisnuiesc, e un risc pe care mi l-am asumat in 2012, cand am candidat la sefia PSD. Categoric nu ma simt vinovat. Nu am constituit niciodata un grup infractional. Sunt foarte curios sa vad ce grup infractional am contituit eu acum 16 ani", a mai spus Dragnea.

Liderul PSD a mai precizat ca nu s-a gandit sa isi dea demisia din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si ca primeste mesaje de la sustinatori sa nu cedeze presiunilor.

Liviu Dragnea este acuzat, pentru fapte comise pe vremea cand conducea CJ Teleorman, de constituirea unui grup infractional organizat, doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene si doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul. In acelasi dosar, sunt urmariti penal doi apropiati ai lui Dragnea, Marian Fiscuci si Petre Pitis. Despre primul, anchetatorii spun ca este „actionar majoritar (scriptic) al Tel Drum SA” si il acuza de constituirea unui grup infractional organizat.

