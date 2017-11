Dupa ce Liviu Dragnea s-a plans ca "nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind in beneficiul lui Klaus Iohannis", presedintia a reactionat, marti, prin purtatorul de cuvant.

Purtatorul de cuvant al lui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a declarat ca in tara noastra nu exista un stat paralel, aceasta fiind o formulare folosita de persoane care au probleme cu Justitia, ea subliniind ca beneficiarul unui sistem sanatos de stat de drept este societatea.

"Presedintele Romaniei isi doreste o Justitie independenta si puternica, beneficiarul unei Justitii independente si puternice este societatea. (...) In Romania nu exista un stat paralel, aceasta formulare este o inventie a celor care au probleme cu Justitia. (...) Un beneficiar real al unui sistem sanatos atunci cand vorbim despre stat de drept si Justitie independenta nu poate fi decat societatea, societatea este cea care beneficiaza atunci cand statul de drept functioneaza asa cum trebuie si cand avem o Justitie independenta", a spus Dobrovolschi, potrivit Agerpres.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in opinia sa, nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind de fapt, in opinia sa, in beneficiul politic al presedintelui Klaus Iohannis.

"Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD-ului care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista. Este ingrozitor, nu? E naucitor. De asemenea, cred ca si, nu vreau, sper sa nu fie asa, lideri locali... Ati vazut cazul Maricel Popa (presedintele CJ Iasi — n.r.)? Eu asa ceva... Iertati-ma, la mine, am inteles, trebuie sa fiu executat, sa se inmoaie partidul si sa fiu acolo pus in colt", a afirmat Dragnea, la Romania TV.

El l-a acuzat pe seful SPP ca incearca sa faca racolari din cadrul PSD, numindu-l "postasul de serviciu de la Cotroceni".