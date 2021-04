Florin Cîțu: L-am demis pe Voiculescu ca să mă asigur că oamenii au încredere în instituțiile statului.

Florin Cîțu, premierul României, a făcut primele declarații de presă după ce l-a demis pe Vlad Voiculescu din vârful Ministerului Sănătății. Cîțu a spus că a explicat că a făcut acest gest pentru a se asigura că oamenii au în continuare încredere în instituțiile statului.

„Ca să avem succes in această luptă cu pandemia am spus că e nevoie de încredere în instituțiile statului, instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context și pentru a mă asigura că încrederea rămâne, am decis să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății.”, a declarat Cîțu într-o conferință de presă de la ora 13.

El a spus că are încredere în coaliția de guvernare care s-a constituit în jurul unor valori, nu în jurul unor persoane.

„Vreau să îi asigur că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare pentru că e o coaliție care s-a constituit în urma votului românilor în jurul unor valori, idei și nu în jurul unor persoane”

La finalul conferinței, premierul României i-a îndemnat pe români să se vaccineze.

Citeste si: Surse: USR PLUS vrea să rămână la guvernare, dar fără Cîțu premier

Azi dimineață, Vlad Voiculescu a fost demis de premierul Cîțu, unul dintre presupusele motive fiind un ordin semnat de Andreea Moldovan, secretar de stat, și publicat ieri în Monitorul Oficial, ordin despre care premierul nu știa nimic și care modifică criteriile de implementare a carantinei.

Decizia a stârnit tensiuni în coaliția de guvernare din cauza faptului că USR PLUS nu a fost consultat înainte de demiterea lui Voiculescu. La această oră USR PLUS se află într-o ședință în care va decide dacă va rămâne sau nu la guvernare. Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS consideră „inacceptabil” gestul lui Cîțu, în timp ce Dragoș Pîslaru, europarlamentar, spune că unele persoane se bucură de demiterea lui Voiculescu pentru că el „nu putea să fie cumpărat”.

În prezent, ministrul interimar este Dan Barna, președintele USR și vicepremierul României.

Citeste si: Pîslaru îl apără pe Voiculescu: El e de vină pentru furtișagul din...

Sursa foto: Agerpres Foto

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: