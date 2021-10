Kelemen Hunor a afirmat că UDMR va continua guvernarea cu PNL

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după întâlnirea cu preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi premierul desemnat Nicolae Ciucă, că UDMR va continua împreună cu PNL la guvernare, menţionând că urmează să se discute despre programul de guvernare şi apoi de împărţirea portofoliilor.

"Astăzi nu am discutat despre structură şi despre portofolii. Am discutat, în primul rând, dacă putem continua împreună guvernarea şi răspunsul a fost da. După care am discutat de programul de guvernare şi atât noi, cât şi colegii de la PNL am dat în lucru la colegii noştri să lucreze pe programul actual de guvernare, să completăm acolo unde este de completat”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

„Mâine, în jur de 10,00, 11,00, 12,00, echipele se vor întâlni şi vom finaliza programul de guvernare în weekend. Despre structură, vom discuta după ce programul este gata, că dacă ne-am înţeles pe programul de guvernare, pe structura guvernului, pe portofolii ne vom înţelege sută la sută. Astăzi, degeaba ne întrebaţi de portofolii că nu putem spune altceva decât că mai vorbim. De principiu, vorbim după programul de guvernare", a afirmat liderul UDMR.

Nicolae Ciucă, ministrul interimar al Apărării, a fost desemnat de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru. Ciucă a fost propunerea Partidului Naţional Liberal pentru această funcţie, la consultările avute cu şeful statului, din urmă cu o zi.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat propunerea pentru a doua încercare de a forma un nou guvern după ce cabinetul Florin Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Discuțiile de azi au fost considerabil mai bune decât ultimele discuții. Am reiterat că este acum nevoie de o soluție reală. Trebuie să terminăm cu această criză. Este inadmisibil să continuăm în acest stil. Este nevoie de un guvern cu puteri depline.

Am fost mulțumit și bucurios că PNL a venit cu o nouă abordare în persoana domnului Nicolae Ciucă. Am decis să-l desemnez drept candidat pentru funcția de prim-ministru pe Nicolae Ciucă”, a declarat Iohannis.

