Dominic Fritz: Doar primăriile USR PLUS nu au primit bani din fondul de rezervă al Guvernului

Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, a spus că doar patru administraţii locale din judeţul Timiş, cele conduse de membri USR, nu au primit bani din fondul de rezervă al Guvernului.

„În Timiș, din 99 de comune, orașe și municipii, doar patru n-au primit nimic. Zero, nada, niente: Timișoara, Dumbrăvița, Foeni și Cenad. Coincidența coincidențelor, tocmai cele patru primării din județ conduse de primari USR PLUS. Ce semnal vrea să transmită guvernul cetățenilor din aceste patru localități bănățene? Că sunt pedepsiți pentru cum au votat la alegerile locale? Probabil că este gândit ca o demonstrație de forță a coaliției PSD-PNL-UDMR. Însă e doar dovada că această coaliție nu are un proiect pentru țară, doar pentru propriile-i interese”, a scris Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

Primarul timișorean a spus că el și colegii lui sunt pregătiți să lupte, ca banii publici să fie cheltuiți într-un mod echitabil și transparent pentru bunăstarea cetățenilor, indiferent de opțiunile lor politice.

„Banii din care este alcătuit fondul de rezervă vin și din contribuțiile timișorenilor, dumbrăvițenilor, foenenilor și cenăzenilor. Iar parlamentarii PSD-PNL din Timiș au fost votați și cu voturile timișorenilor, dumbrăvițenilor, foenenilor și cenădenilor. Ale cui interese reprezentați la București, Alfred Simonis, Sorin Grindeanu, Alina Gorghiu și Ben Oni Ardelean?”, a mai scris edilul Timișoarei.

Guvernul a aprobat alocarea din Fondul de rezervă bugetară a 1.029.189.000 lei pentru 3.057 de unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare care trebuie efectuate până la sfârşitul anului, potrivit Agerpres.

Conform actului normativ adoptat, vor primi fonduri 23 de consilii judeţene, 59 de municipii, 205 oraşe şi 2.769 de comune.

