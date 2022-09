Firea vrea din nou la Primărie: Îmi doresc să candidez la alegerile din 2024

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prim-vicepreşedinte PSD, Gabriela Firea a declarat că îşi doreşte să candideze la alegerile din 2024 de la Primăria Capitalei, pentru continuarea proiectelor începute, care acum "majoritatea sunt îngheţate", relatează Agepres.

Pe de altă parte, Firea a transmis că nu îşi doreşte să candideze la alegerile prezidenţiale, chiar dacă în spaţiul public a fost vehiculat şi numele său ca şi candidat al Partidul Social Democrat.

"Dacă sunt sănătoasă şi în formă fizică maximă, cu energie, cu putere de muncă (...) mi-aş dori să candidez din nou şi să îmi continui proiectele care, din păcate, sunt acum majoritatea dintre ele îngheţate, în special cele de mare infrastructură, cele din domeniul sănătăţii şi cele din domeniul social. (...). Deocamdată am, consider că o am deja, susţinerea colegilor din Partidul Social Democrat.

Preşedintele Ciolacu (preşedintele PSD, Marcel Ciolacu n.r) a făcut precizări în ultima perioadă tocmai pentru că au fost tot felul de speculaţii, cum că nu m-aş bucura de susţinerea colegilor", a precizat Gabriela Firea, la briefingul susţinut la finalul şedinţei de Guvern, întrebată dacă îşi doreşte o nouă candidatură la Primăria Capitalei.

Pe de altă parte, Firea a transmis că în cazul în care PSD va dori să lanseze un alt candidat în cursa pentru Primăria Capitalei, ea va accepta acest lucru şi îl va susţine.

"În cazul în care colegii mei din PSD au un alt candidat care să fie, să spunem, mai mult decât aş putea eu să ofer ca şi garanţie de responsabilitate în administraţie, nu este cu supărare, în politică nu este cu supărare, nu am decât să accept faptul că există un candidat mai pregătit decât mine din punct de vedere administrativ, politic, al energiei, al dorinţei de a face şi îl voi susţine.

Nu înseamnă că eu trebuie să îmi impun propria candidatură. Dacă va fi cineva mult mai pregătit propus, nu ar fi nicio problemă, există loc sub soare pentru toată lumea. Eu aşa consider. Avem unde să muncim pentru cetăţeni, nu neapărat trebuie să fim într-o anumită poziţie. Iată că şi aici pot să fac anumite lucruri, spun că nu puţine, chiar dacă nu mai sunt primar", a spus Firea.

Întrebată de jurnalişti ce ar alege dacă i s-ar propune să intre şi în cursa pentru prezidenţiale, actualul ministrul al Familiei a răspuns: "În primul rând este o onoare pentru orice persoană să ajungă în situaţia de a se discuta despre ea ca fiind un posibil candidat la Primăria Generală, la preşedinţia României sau într-o altă postură publică" .

"Este o imensă onoare şi le sunt recunoscătoare tuturor celor care au vehiculat şi numele meu, alături de alte nume de pe scena politică sau nu, care nu sunt acum în politică, dar ar putea la un moment dat să fie propuneri din partea unor partide sau a unor alianţe de partide în cursa cea mai importantă, cea pentru alegerile prezidenţiale, dar categoric eu îmi doresc să continui proiectele de la Bucureşti.

Nici nu s-a pus problema, din punctul meu de vedere, să vizez o altă funcţie. Vă spun sincer, chiar sunt deranjată, dar nu mai anunţ de mult atunci când sunt deranjată, ca să spun aşa, m-am rodat din punct de vedere al expunerii publice când citesc anumite informaţii cum că eu mi-aş dori. Nu, nu-mi doresc să candidez la alegerile prezidenţiale.

Eu mi-aş dori să candidez la alegerile de la Primăria Capitalei, dar înţeleg că sunt anumite jocuri care se fac. Bineînţeles, întotdeauna trebuie să existe conflicte, pentru că dacă nu sunt conflicte, probabil că viaţa politică ar fi searbădă şi atunci trăim de multe ori şi din urzeli, dar nu e cazul în ceea ce mă priveşte", a explicat Gabriela Firea.

Ea a adăugat că se va supune deciziei partidului "fiind un om de echipă dovedit" şi se va duce acolo unde echipa politică o va trimite la muncă.

"Dacă totuşi, repet, partidul pe care îl reprezint va găsi un alt candidat, eu mă voi supune deciziei partidului şi fiind un om de echipă dovedit, mă voi duce acolo unde echipa mea politică mă va trimite la muncă, fiindcă niciodată nu am fugit de muncă şi cred că am dovedit acest lucru inclusiv în perioada în care eram foarte bolnavă şi nu exagerez, când spun foarte bolnavă", a subliniat ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea.

