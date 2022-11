Ionel Dancă: Ludovic Orban este candidatul de dreapta care poate să învingă PSD-ul la prezidențiale

Ludovic Orban este candidatul de dreapta care poate să învingă PSD-ul şi orice alt contracandidat la alegerile prezidenţiale din 2024, a declarat liderul organizaţiei Ilfov a partidului Forţa Dreptei, Ionel Dancă.

"Eu vă asigur că Ludovic Orban este candidatul de dreapta care poate să învingă PSD-ul şi orice alt contracandidat la alegerile prezidenţiale din 2024", a spus acesta, la evenimentul de lansare a organizaţiei Forţa Dreptei Bucureşti, scrie Agerpres.ro.

Ionel Dancă a apreciat că ultimul an de guvernare a fost unul "dezastruos" pentru români. În opinia sa, dacă în această perioadă ar fi fost premier Ludovic Orban, nu ar fi existat aceleaşi probleme în domeniul energiei.

"Am fi dat drumul la investiţii, am fi crescut producţia de energie, astfel încât să scadă preţurile la energie. Am fi redus taxele, TVA, accizele. Am fi eliminat certificatele verzi şi bonusul de cogenerare, care încarcă facturile românilor la energie, pentru a umple visteria statului. Dacă Ludovic Orban ar fi fost prim-ministru astăzi, vă asigur că nu am fi crescut taxele. Nu am fi pus taxe şi contribuţii sociale pentru un om care munceşte două ore, la nivelul unui salariu de opt ore. Nu am fi crescut taxele locale, nu am fi crescut impozitele pe dividende. Nu am fi micşorat pragul pentru microîntreprinderi, nu am fi pus noi taxe pentru PFA-uri şi liber profesionişti. Noi apărăm mediul privat şi susţinem reducerea taxelor şi a fiscalităţii", a afirmat el.

Forţa Dreptei trebuie să împiedice o revenire la Primăria Capitalei a "primăriţei voucherelor"

Dancă a mai declarat că Forţa Dreptei trebuie să împiedice o revenire la Primăria Capitalei a "primăriţei voucherelor". La rândul său, deputata Violeta Alexandru a susţinut că o victorie a Gabrielei Firea la Primăria Capitalei ar fi "o dramă", acuzând-o pe aceasta că "împrăştia banii în stânga şi în dreapta" pentru calcule electorale.

"Sunt un om care preferă corectitudinea. Sunt un om care îl susţine pe Nicuşor Dan pentru faptul că ştiu cât a tras să repare după urma acestei Gabriela Firea, care a băgat Bucureştiul în faliment. Nu mă impresionează campaniile de presă. Ţin cu cei care, poate, nu sunt grozavi în comunicare, dar cu siguranţă sunt corecţi. Cu siguranţă vor binele acestui oraş. Cu siguranţă s-au înhămat la a curăţa dezastrul pe care PSD l-a lăsat şi după Oprescu, şi după Firea. Va fi dramă dacă Gabriela Firea se întoarce în Bucureşti, dacă acest oraş încape pe mâinile unor oameni care nu au altceva în minte decât să îşi pună pilele prin toate companiile şi funcţiile din capitală, incompetenţi şi dornici doar să facă afaceri cu statul. Va fi o dramă să ne întoarcem iarăşi la falimentul în care ne dusese Firea, la toate schemele ei, care nu aveau nicio acoperire în buget", a spus Violeta Alexandru.

Citeste si: PNL și PSD se opun tichetelor anticriză, propuse de Clotilde Armand

Ea a subliniat că în Bucureşti calitatea serviciilor trebuie să fie aceeaşi, indiferent de sector. Totodată, Violeta Alexandru a declarat că bugetele nu pot fi acordate "disproporţionat" către sectoare, în timp ce Primăria Capitalei se ocupă doar de "plombat de străzi" şi activităţi punctuale. Potrivit acesteia, partidele de dreapta trebuie să câştige şi guvernarea, şi alegerile pentru Primăria Capitalei.

"Nu este deloc de dorit ca una să nu o aibă pe cealaltă, pentru că acest oraş are nevoie de investiţii, de sprijin, de lucru de zi cu zi - toate acestea depinzând de un sprijin guvernamental pe care actualul primar general nu îl are. Ce are? Are sfidare din partea Guvernului. De parcă pe Nicuşor l-ar sfida, nu pe fiecare bucureştean, nu pe fiecare locuitor al acestui oraş. Are sfidare din partea aşa-zişilor parteneri de coaliţie, care îşi văd de interesul, de sectorul lor şi doar atât îi interesează, de parcă acesta nu ar fi oraşul tuturor", a susţinut ea.

Citeste si: A fost adoptată Hotărârea de Guvern privind vaccinarea...

Sursa foto: Agerpres FOTO

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: