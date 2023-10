Ciolacu: Nu scoatem banii de pe piaţă; nu am sacoul făcător de bani

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că limitarea plăţii în numerar pentru persoanele fizice vizează combaterea evaziunii fiscale, dar nu interzicerea banilor cash, scrie Agerpres.

În acest sens, a oferit exemplul personal, spunând că nu are "sacoul făcător de bani", dar are, la rândul său, numerar în maşină.

Întrebat de jurnalişti ce părere are despre intenţia liberalilor de a renegocia măsura limitării plăţilor în numerar, prim-ministrul a replicat că propunerea a venit din partea experţilor şi nu reprezintă o iniţiativă personală.

"Dacă dumneavoastră credeţi că eu, prim-ministrul Marcel Ciolacu, chiar le cunosc pe toate... Şi premierul Marcel Ciolacu stătea noaptea şi dormea şi a visat el că e bine să fie cheltuieli până în 5.000 de lei pe un produs sau într-un singur loc... Sunt măsuri fiscale venite de la experţi, cred că nici de la ministru, de la experţii din Ministerul de Finanţe. Cu cine să negocieze? Ce să negociem?", a întrebat Ciolacu.

El a menţionat că proiectul a fost supus dezbaterii publice şi a pledat pentru o "abordare sinceră". Premierul a adăugat că propunerea nu reprezintă "o nenorocire" şi că nimeni nu doreşte să scoată banii în numerar de pe piaţă.

"Nu aveţi bani cash? Cu adevărat, nu am sacoul ăla făcător de bani, dar prin maşină am bani, ca să nu se mai întâmple... Cineva a interzis banii cash? Este vorba ca într-un singur loc să nu poţi cheltui mai mult de 5.000 de lei ca persoană fizică. Presupun că e o măsură de combatere a evaziunii, discutată nu de liderii politici, că nu suntem experţi în combaterea evaziunii fiscale. E o măsură. Am înţeles că nu mai exista la registrul de casă plafon de casă. Şi s-a luat o măsură, să fie până în 50.000 de lei. Presupun că au avut discuţii cu antreprenorii", a explicat Ciolacu.

Potrivit acestuia, România are "cea mai mare evaziune fiscală" din Uniunea Europeană, reprezentând 10% din PIB şi totalizând 160 de miliarde de lei.

"Dacă bugetul statului ar avea măcar 10% din aceşti 160 de miliarde, respectiv 1% din PIB - 16 miliarde - ţin să spun că aş dormi foarte relaxat. Şi cred că şi domnul Boloş ar dormi foarte relaxat. Deci, este evident că undeva trebuie să intervenim. Dar a duce lucrurile într-o extremă că cineva interzice folosirea cash... Are cineva 5.000 de lei la el acum? Eu nu am. Ca să cheltui într-un singur loc 5.000 de lei este o nenorocire. Tu poţi să cheltui în zece locuri de 5.000 de lei. Deci, 50.000 poţi să cheltui de la un colţ al străzii până la celălalt colţ al străzii. (...) Nu mă aveţi client în acest joc. Un joc ipocrit, speculat de anumiţi politicieni, care nu are nicio treabă cu adevărul. Acesta este adevărul concret", a susţinut prim-ministrul.

