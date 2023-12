Consilierii locali PNL au criticat-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pentru faptul că îşi doreşte o mărire cu 50% a indemnizaţiei, deşi nu a reuşit să obţină finanţare europeană pentru cele peste 40 de proiecte iniţiate în acest sens, conform Agerpres.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate de PNL Sector 1, consilierul local Daniel Ciungu a declarat că, deşi în urmă cu un an Consiliul local a aprobat un proiect pentru montarea şi punerea în funcţiune a 700 de staţii de reîncărcare a maşinilor electrice, dosarul de finanţare a fost respins. Liberalul a invocat un răspuns al Administraţiei Fondului pentru Mediu, conform căruia primarul Clotilde Armand nu a transmis clarificările necesare şi nici documentaţiile cerute în timpul indicat.

"Planurile de instalaţii electrice prezentate nu sunt conforme - lucru de bază necesar pentru o staţie electrică. În acelaşi timp, nu s-au prezentat certificatele de urbanism şi avizele aferente, aşa cum este solicitat în mod expres în ghidul de finanţare la art. 13. Totodată, studiile solicitate nu au fost prezentate; deci studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism... Aceste lucruri ţin specific de primarul Sectorului 1 şi nu de altcineva", a explicat el.

Ciungu a mai susţinut că administraţia locală de la Sectorul 1 este "total incompetentă", în condiţiile în care Consiliul local a aprobat în decurs de trei ani peste 650 de proiecte de hotărâre, dintre care 170 de proiecte de investiţii, dar banii nu au fost cheltuiţi.

El a făcut referire şi la un proiect de dispoziţie din 16 noiembrie prin care i se delegau viceprimarului atribuţiile cu privire la majorarea cu 50% a indemnizaţiei lunare a primarului.

"Şi suntem în această situaţie în care după toată această ne-muncă, doamna primar vrea să îşi mărească salariul cu 50%. De ce nu? Şi atunci a semnat această dispoziţie, 5127/16.11.2023, prin care îi dă viceprimarului dânsei posibilitatea să semneze creşterea salariului cu 50%, un lucru care din punctul nostru de vedere, îi vom înştiinţa şi pe cei de la ANI, nu că nu ar fi văzut şi dânşii în presă acest lucru, acum, ea recunoaşte de fapt că anul trecut, când şi-a dat din propriul pix creştere de salariu şi au intrat banii în cont, a încălcat legea", a transmis reprezentantul PNL.

Consilierul local Dinu Gheorghe a subliniat că o creştere de salariu ar trebui realizată în baza unor criterii de performanţă. Pe de altă parte, a spus el, Primăria Sectorului 1 a aplicat pentru 41 de proiecte finanţate prin PNRR, dar nu a reuşit să obţină bani pentru acestea. Totodată, deşi Consiliul local a aprobat proiecte care depăşesc bugetul local de investiţii, în acest an au fost cheltuite mai puţin de 11% din sumele prevăzute. Astfel, anul trecut a existat un excedent bugetar de 740 de milioane de lei, iar pentru 2023 este preconizat un excedent de peste un miliard de lei, a susţinut el.

Dinu Gheorghe a mai acuzat-o pe Armand că "a blocat constant" proiectele iniţiate de către consilierii locali. El a menţionat că grupul PNL a iniţiat peste 150 de proiecte de hotărâre în acest mandat.

"Nu am stat cu mâinile în sân, am dat-o în judecată, pentru a o obliga să dea drumul la aceste proiecte. Ei bine, săptămâna aceasta, după doi ani de lupte în instanţă, am câştigat primul proces. Doamna Armand este obligată să pună în executare cinci proiecte pe care consilierii PNL le-au supus votului Consiliului local şi pe care le-au promis în campanie. Vorbim despre proiecte de staţii electrice, proiecte de parcări, proiecte de a susţine mediul antreprenorial", a indicat liberalul.

Potrivit consilierului local PNL Dan Podaru, instanţa a decis că pe ordinea de zi a CL Sector 1 trebuie puse "cu celeritate" cinci proiecte de hotărâre. Acestea prevăd achiziţionarea unui teren în apropierea Străzii Turda în vederea construirii unei parcări moderne; organizarea şi digitalizarea Primăriei; dezvoltarea unor proiecte referitoare la încărcarea maşinilor cu energie electrică; alcătuirea unei comisii mixte care "să verifice contractele doamnei Clotilde Armand şi eficienţa acestora" în domeniul salubrităţii.

"Prefectul Bucureştiului constata anul trecut că ea nu pune în aplicare peste 155 de proiecte; erau blocate de primarul actual, care, minţind prin intermediul social media, încearcă să deformeze realitatea şi să spună că o blochează consilierii. Nu o blochează nimeni. Se blochează prin incompetenţă şi prin corupţie", a spus acesta.

El a criticat-o pe Armand pentru faptul că nu participă la şedinţele Consiliului local. Potrivit lui Podaru, a fost blocat accesul consilierilor PNL la pagina de Facebook a primarului, lucru care reprezintă "o formă de infantilism".

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: