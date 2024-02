Nicușor Dan este împotriva comasării alegerilor: Nu este normal pentru democrație

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a dezaprobat ideea comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare, argumentând că acest lucru "nu este normal" pentru democraţie, relatează Agerpres.

El a precizat că "nu este logic" să interfereze discuţiile referitoare la probleme locale cu chestiunile abordate în contextul alegerilor europarlamentare.



"Eu cred că nu este normal pentru democraţie ca două alegeri total diferite să fie comasate. În alegeri locale discutăm de nişte probleme locale ale oamenilor şi ei trebuie să fie informaţi de diverşi candidaţi pe poziţii de primari, pe poziţii de consilieri locali de soluţiile pe care le au. În alegerile europarlamentare vorbim cu totul şi cu totul alte subiecte. Şi nu e logic ca aceste subiecte să interfereze. Alegerile sunt modul în care cetăţenii participă la evoluţia ţării în care trăiesc şi atunci e logic ca ei să fie respectaţi pentru singurul moment în care îşi exprimă opinia cu privire la direcţia în care merge localitatea sau ţara în care trăiesc. Noi ne tot întrebăm de ce nu au oamenii încredere în clasa politică. Păi, de aia, pentru că şi atunci când e vorba de dreptul unor cetăţeni de a-şi alege reprezentanţii, facem fel de fel de combinaţii", a precizat edilul, în cadrul unei conferinţe de presă.



Întrebat cum vede opţiunea PNL de a nu-l susţine pentru un nou mandat, edilul general a reiterat că în cadrul alegerilor locale se vor confrunta dreapta şi PSD, exprimându-şi încrederea că electoratul va şti care este candidatul cu mai multe şanse.



"Am un mare respect faţă de simpatizanţii PNL. Sunt oameni care m-au votat, cărora le datorez mandatul acesta şi tot ce am făcut în mandatul acesta a fost să le respect încrederea pe care mi-au acordat-o, aşa cum simpatizanţii PMP mi-au acordat-o, unii dintre ei; aşa cum simpatizanţii USR mi-au acordat-o. O să avem nişte alegeri în care o să fie dreapta contra PSD şi am încredere că susţinătorii partidelor de dreapta vor vedea cine este candidatul dreptei cu şanse pentru a nu ne întoarce la jaful care a fost în administraţia PSD, 12 ani în Bucureşti, şi a nu ne lăsa conduşi de mafia imobiliară", a spus el.



În ce priveşte faptul că ARCUB ar fi refuzat un contract cu PNL în vederea găzduirii unui eveniment, Nicuşor Dan a opinat că nu ar fi fost corectă o astfel de decizie într-un an electoral.



"Cred că este corect ca într-un an electoral instituţiile publice să nu permită în interiorul lor desfăşurarea de evenimente electorale, pentru niciuna din forţele politice", a spus primarul general.

