Dan Barna: Guvernul a împrumutat 4 mld. euro într-o singură zi pentru pensii speciale. Un record pentru România!

Fostul vicepremier Dan Barna, vicepreşedinte al USR şi candidat la alegerile europarlamentare, a criticat Guvernul pentru că a împrumutat 4 miliarde de euro, ceea ce ar fi "un record" pentru ţara noastră, deoarece "niciodată în istoria României nu a fost un astfel de împrumut", relatează Agerpres.

"Aseară, Guvernul României a împrumutat 4 miliarde de euro, 20 de miliarde de lei, într-o singură zi. (...) 20 de miliarde de lei e mai mare decât tot bugetul anual al Ministerului Sănătăţii, care e de 17 miliarde. Ca să înţelegeţi despre ce sumă a împrumutat România, într-o singură zi, sumă pe care nu o vor plăti domnii Ciucă şi Ciolacu. Angajamentele sunt că vom plăti jumătate din sumă în 2031 şi a doua jumătate în 2036", a declarat Dan Barna.



Barna susţine că Guvernul ar fi împrumutat 4 miliarde de euro "pentru pensii speciale".



"Şi ştiţi pentru ce sunt banii ăştia? Pentru pensii speciale, pentru contractele cu firmele domnului Iulian Dumitrescu şi cei asemeni domniei sale şi pentru aparatul acesta bugetar obez, care a crescut înfiorător numai în ultimii doi ani de când vedem această guvernare PSD-PNL, pe care Iohannis le-a oferit-o românilor, plecând apoi în vacanţă şi lăsându-i să se descurce. România trăieşte pe munca antreprenorilor şi umflând la nesfârşit un aparat bugetar care, iată, ne obligă să avem un record. Niciodată în istoria României nu a fost un astfel de împrumut şi gândiţi-vă că ele au tot crescut şi vor continua să crească. Sunt sigur că nu se vor opri aici", a afirmat Dan Barna.



Potrivit vicepreşedintelui USR, suma împrumutată de Guvern ar fi suficientă pentru a realiza opt spitale judeţene, precum cel de la Sibiu, care nu are finanţare.



"Ce înseamnă 20 de miliarde de lei? Ca să înţelegeţi, suma înseamnă 75 de spitale precum cel de la "Dăruieşte Viaţa". Înseamnă opt spitale judeţene, precum cel pe care vrem să-l facem la Sibiu. Aceasta este suma pe care am împrumutat-o, dar n-o folosim pentru spitale sau pentru sănătate. O folosim pentru pensii speciale", a susţinut Dan Barna.

