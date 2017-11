"In procesul de consolidare si restaurare a cladirii s-au pastrat toate mulurile acoperisurilor si semineele cu valoare istorica. Sarpantele si peretii au fost consolidati in intregul imobil, iar tamplaria corpurilor monumente s-a restaurat in totalitate, cu o recuperare de mai bine de 50% din parchetul corpului principal. Totodata, s-a realizat anveloparea cladirii, inclusiv pentru structurile de lemn", explica Tomas Manjon, co-fondator Mantor Group.

Cladirea Mita Biciclista din Piata Amzei a fost construita la inceputul secolului al XX-lea, cu fatada in stil Art Nouveau, dupa un proiect realizat de arhitectul Nicolae C. Mihaescu si renovata in anul 1980. Imobilul, declarat monument de arhitectura in stil baroc, a ramas un simbol al orasului Bucuresti datorita notorietatii Mariei Mihaiescu, curtezana celebra si prima femeie din Bucuresti care a mers pe bicicleta, conform unor surse jurnalistice.

Grupul ASEMER reprezinta asociatia firmelor spaniole din Romania si este proprietarul cladirii Mita Biciclista din Piata Amzei.

"Este un proiect complex, care a necesitat schimbari pe parcurs si participarea unei echipe mari, din care au facut parte atat antreprenorul general, arhitectul proiectant, inginerul de structura, cat si un arhitect asistent, arhitecti specializati, designeri, sculptori, restauratori, un diriginte de santier specializat si multi alti participanti care au reusit sa duca proiectul cu succes pana in faza actuala", a afirmat Francisco Calleja, reprezentant al ASEMER.

Mantor este un grup de companii fondat de trei parteneri spanioli (Tomas Manjon, Diego Stuyck, David Tortosa) in anul 2015. Prezent pe piata din Romania, grupul are patru divizii: dezvoltare imobiliara, antreprenor general, amenajari interioare si property & facility management.