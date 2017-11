Bucurestiul a atras peste 20 de noi retaileri din intreaga lume in principalele centre comerciale din oras si ocupa, alaturi de Praga, capitala Cehiei, prima pozitie in topul regional privind atragerea de noi investitii de profil, arata o analiza a companiei de consultanta CBRE. Per ansamblu, nu mai putin de 80 de noi branduri consacrate au intrat pe pietele din Europa Centrala si de Est intr-o perioada in care numarul proiectelor si al dezvoltatorilor de spatii comerciale se afla pe un trend ascendent.

Bucuresti si Praga au atras, fiecare, cate 22 de noi branduri, ceea ce pozitioneaza cele doua capitale europene pe primul loc in topul oraselor din Europa Centrala si de Est in care noi retaileri au deschis spatii comerciale, potrivit CBRE. Retaileri precum Forever 21, Uterque, 4F, O bag, US Polo, COS, Skechers, Superdry sau NYX sunt doar cateva nume care si-au extins activitatea in regiunea Europei Centrale si de Est, toti inaugurand spatii comerciale si in Romania. "Generatia...