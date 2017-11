Comparativ cu anii anteriori, in care o parte semnificativa din cererea pe spatii de bioruri reprezentau consolidari sau cresteri organice, pe o tendinta oarecum liniara, in acest an si, probabil, si in 2018, au aparut nume noi, in special din lumea anglo-saxona, care nu au avut un interes special pentru Romania inainte, dar, a caror crestere a suprafetei inchiriate a devenit una geometrica, spune Florin Furdui, country manager, Portland Trust.

"Inainte daca o firma venea si inchiria doar 500 de metri patrati acum vine si solicita cateva mii de metri patrati, in prima faza. Cred ca 2018 va continua pe acest trend si mai mult, se vor accentua intrarile de nume noi in piata chiriasilor", a declarat Florin Furdui (foto stanga) , la conferinta Real Estate & Construction forum. In opinia sa, industriile care genereaza cea mai mare cerere, in momentul de fata, pe piata de spatii de birouri sunt cele de IT, Banking, BPO...