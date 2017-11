Phoenix Logistics Center (PLC), achizitionat in trimestrul al doilea al acestui an, a fost integrat in CTPark Bucharest si se afla in localitatea Chiajna, la intersectia autostrazii A1 cu Soseaua de Centura, la o distanta de 10 kilometri de centrul Bucurestiului. Parcul are o suprafata totala de 43.000 de metri patrati si o suprafata inchiriabila de 21.000 de metri patrati. Spatiile pot fi utilizate atat pentru activitati de depozitare, logistice si de distributie, cat si pentru productie pentru industria usoara. Phoenix Logistics Center este complet inchiriat catre DB Schenker, companie internationala ce ofera servicii de transport rutier de marfa, transport feroviar, transport aerian, transport maritim, servicii de logistica si formalitati vamale.

Planurile dezvoltatorului CTP Romania, condus de catre Ana Dumitrache din pozitia de Country Head, pentru parcul logistic din Chiajna presupun lucrari de renovare si modernizare. Investitia estimata se ridica la aproximativ 1.500.000 euro si se face in doua faze: in prima etapa se efectueaza lucrari de aducere la standardele ISU (instalatiile cu hidranti, sistem de iluminare de urgenta, sistem de desfumare, sisteme antiincendiu etc.), iar in cea de a doua se fac lucrari de modernizare, printre care se numara: inlocuirea sistemului de iluminare prin introducerea tehnologiei Smart LED, precum si reabilitarea sistemelor de canalizare si de epurare a apei, etc. Prima etapa a fost demarata imediat dupa achizitie, urmand sa se incheie luna aceasta. A doua faza va fi demarata anul viitor.

„Suntem decisi sa crestem stocul de spatii logistice si industriale pe care le detinem in tara si sa ajungem la 1 million m² pana la sfarsitul lui 2018. Cererea este mare si sunt foarte optimista ca ne vom atinge si chiar depasi tinta. Phoenix Logistics Center este o proprietate pozitionata ideal pentru amplasarea de spatii logistice: foarte aproape de centrul capitalei, cu o expunere comerciala extrem de buna, datorita accesului direct la autostrada A1 si la Soseaua de Centura”, a explicat Ana Dumitrache, Country Head al CTP Romania.

Depozitul din Phoenix Logistics Center dispune atat de spatii destinate depozitarii, cat si de spatii de birouri impreuna cu serviciile aferente. Printre caracteristile spatiilor de depozitare se numara inaltime utila de 10 metri, capacitate de incarcare de 5 tone/ mp, instalatie de sprinklere, 7 usi sectionale, 38 de porti de incarcare si descarcare.

CTP a inregistrat in 2017 cel mai rapid ritm de dezvoltare de la intrarea pe piata autohtona, extinzandu-se atat la nivel national, cat si in apropierea Bucurestiului, unde detine trei parcuri: CTPark Bucharest, CTPark Bucharest West si CTPark Bucharest North (fostul Chitila Logistic Park). In Romania, CTP are un portofoliu de peste 700.000 de metri patrati suprafata inchiriabila situati in zece orase: Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Deva, Ineu, Pitesti, Salonta, Sibiu, Timisoara si Turda.