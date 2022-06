Dincolo de false panici, care este de fapt situația pe piața imobiliară, din perspectiva dezvoltatorilor? Un punct de vedere extrem de realist a fost prezentat de Sorin Ioan Blaga, CEO Liebrecht & wooD Romania, dezvoltatorul proiectului Lizera de Lac, în cadrul reConstruct.

”Dezvoltarea imobiliară e o afacere cu un start și un sfârșit și deseori ne uităm la sfârșit unde mai putem adăuga lucruri”, spune Sorin Ioan Blaga, CEO Liebrecht & wooD Romania, care a vorbit despre proiectul Liziera de Lac. Acesta este dezvoltat în sud-estul Capitalei, la Frumușani, pe marginea lacului Tătaru.

Liziera de Lac, o nouă comunitate în sud-estul Capitalei

”Proiectul nostru este puțin atipic. Am început să umplem paginile goale în proiectul Liziera de Lac acum 11 ani. Am plănuit, de pildă o stație de panouri fotovoltaice, a fost stopată din cauza autorizațiilor, dar acum e pe drumul cel bun”, spune Sorin Ioan Blaga.

Situată în sud-estul Bucureștiului, într-o zonă înconjurată de lac, pădure și câmpuri verzi, Liziera de Lac își propune să fie o alternativă la agitația stilului de viață urban. 52% din complex sunt spații verzi. În același timp, s-a construit și un drum de acces cu ieșire pe autostrada A2.

”Ne-am zis, în nebunia noastră, că vrem să construim un orășel”

”Ne-am dus pe un teren de circa 190 de hectare și ne-am zis, în nebunia noastră, că vrem să construim acolo un orășel. Avem drumuri, gaze, o fabrică de apă, urmează să primim autorizație pentru fotovoltaice. Presiunea e puțin mai mică fiindcă nu avem nicio bancă în spate, avem fondurile noastre. Noi vrem să avem o comunitate. Am construit o grădiniță, vrem să asigurăm o formă de transport, fiindcă este totuși la 15 minute cu mașina de metrou, deci e nevoie de autoturism”, spune dezvoltatorul.

Noi suntem în criză de când ne-am născut și mergem înainte. Se schimbă diverse elemente, dar asta ne face să fim mai creativi, să anticipăm mai mult. Sorin Ioan Blaga, CEO Liebrecht & wooD Romania

În același timp, Sorin Ioan Blaga atrage atenția asupra faptului că există și o falsă panică și o percepție că am trăi într-o criză fără precedent. ”Oamenii care se uită la știri văd o panică totală. Din zona politică le vin mesaje care măresc și ele confuzia”, spune el. Bani sunt însă în piață, iar băncile au produse de vânzare.

Informația privind piața imobiliară trebuie transmisă realist

”Liziera de Lac fiind un proiect atipic, în care vrem să construim o comunitate, deși au crescut prețurile materialelor de construcții, noi nu am crescut prețurile. Știm că trebuie să anticipăm costuri mai mari în faza II, dar am început negocierile cu mult timp înainte și am anticipat. Sigur, unii clienți ne spun că trebuie schimbată structura tranzacției, fiindcă s-au bazat pe contracte care au picat ori s-au amânat.”

Sorin Ioan Blaga vorbește și despre impresia care s-a creat cum că ar fi o înțelegere, un ”complot” pentru creșterea prețurilor imobiliarelor. ”În loc să luăm lucrurile așa cum sunt și să le trecem prin filtrul comunității în care trăim, tot timpul ne gândim că mai e ceva în spate, un plan, o speculație. Sigur, au fost speculații, e parte din ADN-ul omului de afaceri. Dar există o mare masă de informație care trebuie oferită așa cum e. Trebuie să dăm mesajele așa cum sunt ele.”

Dezvoltatorul proiectului Liziera de Lac atrage însă atenția și că există distorsionări provocate de legislație. De pildă, dezvoltatorii încearcă să găsească soluții să construiască în limita plafonelor de TVA. Or asta poate duce la scăderea calității, la compromisuri făcute de dezvoltatori. Țări ca Polonia lasă suprafața, dar nu plafonează valoarea. Abordarea e corectă, dar e perfectibilă, spune el.

