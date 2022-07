Ciucu: Inspectoratul de Stat pentru Construcții mi-a ars două amenzi pentru că nu am prelungit două certificate de urbanism

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Capitalei, a fost amendat de autoritățile statului pentru că s-a opus prelungiri a două certificate de urbanism pentru un proiect imobiliar în zona Grozăvești, pe care edilul consideră că nu le poate valida în contextul în care s-a schimbat regimul de construcție pentru această zonă.

„Ceva frumos: am fost amendat cu 10.000 de lei. Inspectoratul de Stat pentru Construcții mi-a ars două amenzi pentru că nu am prelungit/reînnoit două certificate de urbanism care ar permite construirea unor turnuri în Parcul Grozăvești”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit edilului de la Sectorul 6, fosta administrația a emis două certificate de urbanism pentru construirea în parcul Grozăvești a unor blocuri cu 20+ de etaje.

Deoarece PUZ-ul în baza căruia au fost emise a fost anulat definitiv în instanță (unul dintre motive fiind chiar schimbarea regimului de construire în Parcul Grozăvești), primarul Sectorului 6 consideră incorectă obligația impusă de a prelungi certificatele de urbanism emise în baza PUZ-ului anulat.

În interpretarea ISC a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, deoarece procesul de autorizare a fost inițiat anterior anulării PUZ-ului Sectorului 6, Ciprian Ciucu ar fi obligat să emit automat prelungirea. În consecință, urma să fie obligat să emită și autorizația de construire.

„Acum, am spus-o repetat: eu voi proteja interesul public, spațiul verde, urbanismul de calitate cu toate forțele mele. Răul a fost deja făcut în multe situații iar în capul meu se sparg PUZ-uri și PUD-uri votate iresponsabil în mandatele anterioare. Sunt multe. Până acum am păzit ce am putut păzi, de acum vor începe să vină după mine. Nu-i nimic, pentru mine este important să am dreptatea și pe dumneavoastră de partea mea.

Dedic aceste rânduri contestatarilor mei (puțini, ce-i drept) din cartierul Grozăvești pentru al căror drept la urbanism de calitate lupt, nu de ieri de azi, ci de doi ani de zile”, a mai scris edilul de la Sectorul 6.

