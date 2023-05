Bucureștiul este plin de ”clădiri fantomă”, ”peșteri” și ”găuri negre”, dar avem, în același timp, un ritm mult mai rapid al regenerărilor urbane decât în Occident. Cum am putea avea o infrastructură mai consistentă pentru evenimente culturale în Capitală, am discutat cu Andrei Borțun, CEO The Institute și omul din spatele Romanian Design Week.