IULIUS aduce UNStudio, un colos al arhitecturii, pentru a proiecta investiția de jumătate de miliard de euro din Cluj

IULIUS derulează la Cluj poate cea mai mare investiție într-un proiect imobiliar din România, de peste jumătate de miliard de euro, ce presupune reconversia fostei platforme Carbochim. Pentru realizarea acestui proiect, compania a apelat la serviciile renumitului birou de arhitectură olandez UNStudio, care a proiectat, printre altele, și Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart.

Potrivit datelor transmise wall-street.ro de către IULIUS, cel mai mare dezvoltator de regenerare urbană din România, proiectul de reconversie a platformei Carbochim din Cluj-Napoca este unul de amploare, ce vizează un areal de aproximativ 14 hectare, în prezent inaccesibil publicului larg.

Reprezentanții companiei au transmis anterior că proiectul va include cea mai mare zonă de retail din țară, de peste 115.000 mp, primul hub de arte performative integrat într-un proiect imobiliar, o zonă rezidențială, spații de birouri, o grădină urbană și un centru de sport în aer liber.

Mai mult, compania anunța și păstrarea și consolidarea a două clădiri de patrimoniu industrial, păstrând și o parte din identitatea locului.

Este un demers pe care IULIUS l-a inițiat în urmă cu mult timp, prin achiziționarea platformei industriale Carbochim SA, a cărei activitate se desfășura pe o suprafață de sub 30% din terenul platformei industriale, restul fiind în diferite stadii de degradare și generând pierderi majore pentru producătorul de abrazive.

Referitor la fabrică, aceasta și-a continuat activitatea de producție, fiind mutată și retehnologizată în urma unei investiții de aproximativ 5 milioane de euro.

UNStudio, unul dintre coloșii pieței de arhitectură, vine la Cluj

Fiind un proiect în care IULIUS este dispus să investească o sumă uriașă pentru piața din România, a ales să apeleze la unul dintre cele mai mari studiouri de arhitectură din lume.

Fondat în 1988 de către Ben van Berkel și Caroline Bos, biroul de arhitectură UNStudio, are în portofoliu unele dintre cele mai spectaculoase clădiri moderne ale momentului.

Dacă ar fi să facem o analogie cu lumea fotbalului, UNStudio ar fi ca o echipă venită din Champions League.

Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, ansamblul multifuncțional Four Frankfurt, conceptul unic și sustenabil Brainport Smart District din Helmond, Lyric Theatre Complex din Hong Kong, Arnhem Central Station, Doha Metro, Erasmus Bridge din Rotterdam sunt doar câteva exemple dintre cele 120 de proiecte pe care UNStudio le-a realizat în întreaga lume.

(Sursa foto: IULIUS)

Lor li se alătură primul obiectiv realizat în România din portofoliul renumiților arhitecți: reconversia platformei Carbochim într-o Parte din Cluj, investiție a grupului IULIUS.

„Încă nu am construit un proiect în România, așa că suntem foarte încântați că acum putem proiecta, în sfârșit, în această țară, pentru Cluj-Napoca. România are o istorie fascinantă și o identitate culturală foarte puternică, dar are și o influență uriașă asupra culturii din regiunea balcanică”, a declarat Ben van Berkel, fondator și arhitect principal UNStudio.

Arhitecții UNStudio au pe planșele lor master-planul reconversiei platformei Carbochim de un an și au venit cu o soluție care să integreze feedback-ul primit din partea autorităților, instituțiilor, specialiștilor și comunității.

„Suntem foarte conștienți de potențialul pe care regenerarea urbană îl are pentru orașe. În acest sens, este esențial să căutăm noi modalități de reamenajare a zonelor urbane existente, în așa fel încât să poată oferi ceva înapoi orașului ca întreg, să reactiveze și să însuflețească spațiile și zonele care s-au perimat de-a lungul anilor. Proiectarea pentru consolidarea și susținerea comunităților înseamnă să creezi locuri care aduc oamenii laolaltă”, a mai spus Ben van Berkel.

Puteți afla mai multe despre realizările UNStudio în acest VIDEO.

Cum au gândit cei de la UNStudio reconversia zonei Carbochim

Echipa care lucrează la acest proiect este coordonată de Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio.

Potrivit acestuia, UNStudio a fost destul de activ în Europa de Est în ultimii ani și așteptând și un proiect pe măsură la care să lucreze în România, în mare parte datorită istoriei sale bogate.

„Sunt foarte mândru că noi, cei de la UNStudio, putem fi parte din istoria viitoare a Clujului, aducând un proiect interesant în oraș, care va fi și primul proiect UNStudio din România. Este foarte interesant să vedem că putem conecta această veche zonă industrială la Parcul Armătura, amenajat recent. Dorim să aducem și oamenii din zona Carbochim înapoi spre apă, pentru a continua centura verde de-a lungul râului”, a declarat Arjan Dingsté.

„Sănătatea și bunăstarea – fizică, mentală și socială – sunt ceea ce considerăm esențial în fiecare design pe care îl realizăm”. Ben van Berkel – Fondator UNStudio

UNStudio și-a concentrat mereu activitatea pe a aduce plus-valoare prin proiectarea care face viața mai sănătoasă, are un impact redus asupra Planetei și, în același timp, de durată asupra orașelor și oamenilor.

Citeste si:

„Proiectele mixed-use, care evită crearea de cartiere monofuncționale, vor îmbunătăți calitatea vieții în oraș. O conexiune cu natura este, de asemenea, esențială, la fel ca și îmbunătățirea legăturilor sociale, pentru a atenua sentimentele de izolare”, a mai spus Ben van Berkel.

Potrivit lui tehnologia va juca, de asemenea, un rol cheie în multe domenii ale vieții orașului în viitor, în special în ceea ce privește mobilitatea, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea.

„Cu toate acestea, pentru noi, în principal, criteriile care nu pot lipsi sunt sănătatea și bunăstarea – fizică, mentală și socială. Acestea sunt aspectele pe care le considerăm esențiale în fiecare design pe care îl realizăm”, a subliniat fondatorul și arhitectul principal UNStudio.

Pentru unele obiective din proiect se va lucra cu arhitecți locali și naționali, cum sunt și cele două clădiri industriale de importanță ambientală care vor fi conservate și valorificate în proiect, atribuindu-li-se funcțiuni culturale și antreprenoriale.

Citeste si:

Campanie de consultare cu mii de păreri exprimate din partea clujenilor

Campania de consultare publică privind așteptările comunității de la noul proiect a generat peste 9.500 de păreri exprimate ca mesaje directe sau voturi privind funcțiunile integrate.

Arjan Dingsté crede că „astfel de idei sunt similare tipului de gândire de design pe care îl avem la UNStudio”.

Potrivit reprezentanților companiei UNStudio abordează întotdeauna proiectele într-un mod profund contextual, așa că trebuia să înțelegem pe deplin spiritul sitului și al Clujului înainte de a începe orice lucrare de proiectare.

Ben van Berkel a completat că trebuie să știi ce simte publicul că lipsește în oraș sau ce și-ar dori să vadă că aduce noua dezvoltare.

„În general, scopul este întotdeauna de a atrage mai mulți oameni în zonă, de a o face mai animată și conectată la nevoile publicului și a orașului în ansamblu”, conchis fondatorul UNStudio.

Sursa foto: IULIUS

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: