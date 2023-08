Noriel deschide un nou magazin într-un centru comercial important din România

Rețeaua de magazine cu jocuri și jucării pentru copii Noriel deschide un magazin în centrul comercial Botoșani Shopping Center, unul dintre cele mai importante proiecte de retail din oraș.

Noriel a închiriat un spațiu de aproximativ 300 de metri pătrați în cadrul proiectului, tranzacția fiind intermediată de compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Acesta este al 91-lea magazin pe care Noriel îl operează la nivel național și al doilea din Botoșani.

”Cererea de spații de retail se menține la niveluri ridicate, pe fondul dorinței retailerilor de a-și extinde prezența la nivel național. Este de remarcat faptul că pe lângă brandurile internaționale care continuă să genereze mare parte din această cerere, o pondere importantă o au și retailerii locali, iar Noriel este unul dintre cei mai activi, având în vedere planurile lor de dezvoltare viitoare”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox.

Magazinul Noriel se alătură unui mix de chiriași din Botoșani Shopping Center, un centru comercial care o suprafață totală de 22.031 metri pătrați, din care hypermarketul Carrefour acoperă peste 9.000 metri pătrați. Printre principalii retaileri din galeria comercială a centrului sunt JYSK, Decathlon, Sportisimo, Noriel, New Yorker, Mado, Beauty Mania și Renault.

„Ne dorim să menținem ritmul de extindere al rețelei pentru a ajunge cât mai aproape de clienții noștri. Noriel este singurul lanț de magazine dedicat jucăriilor și jocurilor, cu acoperire la nivel național, având magazine în toate marile orașe”, a declarat și Simona Bujorianu, Managing Director Noriel.

Compania are în portofoliu branduri cunoscute de jocuri și jucării, precum Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, LOL, LEGO, Maisto și multe altele. De asemenea, compania produce jucării și jocuri sub brandurile proprii Maia, Dollz’n More, Cool machines, Crafy, Minibo, Smile Games.

Botoșani Shopping Center, inaugurat în noiembrie 2011, își propune să devină cel mai reprezentativ proiect de retail al orașului Botoșani. Un loc în care să găsești branduri importante din domeniul modei, bijuteriilor, accesoriilor, designului interior și cărora li se adaugă zonele dedicate evenimentelor și expozițiilor, precum și acțiunilor socio-culturale.

Sursa foto: Noriel Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: