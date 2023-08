Piața magazinelor moderne acoperă 33 de localități din România, cu un total de 4,24 milioane mp și urmează să se extindă în alte cinci orașe noi, în următorii doi ani.

În top, pe primele trei locuri se află orașele cu cea mai mare putere de cumpărare: Bucureștiul (1,24 milioane mp), Timișoara (234.799 mp) și Cluj-Napoca (194.709 mp), potrivit unui studiu realizat recent de Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate.

Locul patru este ocupat de Iași (177.100 mp), centrul regional cu populația cea mai mare, după București și pe locurile cinci și șase se află două orașe turistice, Constanța (165.000 mp) și Brașov (131.500 mp).

Din această toamnă însă în topul celor 5 orașe din afara Capitalei cu cele mai multe spații de shopping va intra și Craiova, unde se va da în folosință cel mai mare centru comercial livrat în ultimii 13 ani, Promenada Mall, cu o suprafață totală de 78.500 mp. Astfel, Craiova va ajunge în luna octombrie la un stoc de 160.900 mp spații moderne de shopping și va depăși orașul Brașov.

“2023 este un an de expansiune, estimăm că se vor deschide 17 parcuri noi de retail și cinci noi mall-uri, în România, cu o suprafață totală de peste 300.000 mp”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Nicolae Ciobanu Managing Partner - Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în Alianța BNP Paribas Real Estate..

Cele mai importante proiecte de retail din 2023 - 2025

Proiect Oraș Suprafață închiriabilă – metri pătrați Proprietar Tip de proiect Anul de inaugurare ZACARIA RETAIL PARK CISNADIE Cisnădie 9.000 ZACARIA RETAIL PARK 2023 PROMENADA MALL CRAIOVA Craiova 78.500 NEPI SHOPPING MALL 2023 ARGES MALL Pitești 52.100 PRIME KAPITAL SHOPPING MALL 2024 AFI ARAD Arad 32.000 AFI EUROPE RETAIL PARK 2023 ALBA IULIA MALL Alba Iulia 28.900 PRIME KAPITAL SHOPPING MALL 2023 PRIMA SHOPPING CENTER Sibiu 70,000 OASIS RETAIL PARK 2023 IULIUS MALL SUCEAVA II Suceava 14.000 IULIUS GROUP SHOPPING MALL 2023 FUNSHOP RETAIL PARK MOSNITA NOUA Moșnița 10.600 SCALLIER INVESTMENT RETAIL PARK 2023 FUNSHOP RETAIL PARK VASLUI Vaslui 9.975 SCALLIER INVESTMENT RETAIL PARK 2023 SHOPPING PARK GIURGIU Giurgiu 9.300 MITISKA REIM RETAIL PARK 2023 FUNSHOP RETAIL PARK TURDA Cluj-Napoca 9.082 SCALLIER INVESTMENT S.R.L. RETAIL PARK 2023 SHOPPING PARK PITESTI Pitești 12.500 MITISKA REIM RETAIL PARK 2023 PRIMA SHOPS Lugoj 12.000 OASIS RETAIL PARK 2023 FUNSHOP RETAIL PARK VLADIMIRESCU ARAD 7.000 SCALLIER INVESTMENT RETAIL PARK 2024 GREENFIELD PLAZA București 6.730 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR RETAIL PARK 2023 COSMOPOLIS PLAZA - Extindere București 13.600 COSMOPOLIS RETAIL PARK 2023 SLOBOZIA VALUE CENTER - Extindere Slobozia 4.300 PRIME KAPITAL RETAIL PARK 2023 ERA SHOPPING PARKMOLDOVA MALL - Extindere Iași 58.600 MAS REAL ESTATE FINANCE RETAIL PARK 2023 PROMENADA MALL - Extindere București 34.000 NEPI SHOPPING MALL 2025

Ce branduri noi sunt așteptate în România

Potrivit celor de la Fortim TA, Cele mai multe magazine noi, prezente în viitoarele retail parcuri, sunt din rețelele Lidl, Pepco, CCC, Jysk, C&A, Fressnapf, Kik și Dr. Max.

„Există însă și branduri noi de magazine, care intră pentru prima dată în România. Cel mai așteptat este Lefties, cu articole de îmbrăcăminte la prețuri reduse, care face parte din rețeaua Inditex, ce deține brandurile Zara, Bershka, Pull&Bear și Stradivarius. Primul magazin Lefties se va deschide în Promenada Craiova și are cel mai mare potențial de extindere“, a mai spus Nicolae Ciobanu

Un alt brand nou, tot cu prețuri reduse, este HalfPrice, din Polonia, care va avea primul magazin în AFI Cotroceni. Cel de-al treilea brand nou este Jimmy Key, din Turcia, tot cu produse de îmbrăcăminte, care a inaugurat în această lună primul său magazin în ParkLake Shopping Center și care intenționează să ajungă la un lanț de 10 magazine în următorii ani.

În 2023, dezvoltatorii anunță că vor livra în ritm alert parcuri de retail, cu un total de 220.584 mp, în orașe cu populație redusă, sub 10.000 locuitori, dar și în zone de suburbie, de pe lângă marile orașe, în cartiere noi de locuințe. Câteva din parcurile de retail anunțate pentru anul trecut au fost amânate pentru acest an, astfel încât în 2023 s-a mărit suprafața totală și ar urma să fie un an record în livrări.

Printre orașele unde apar noi parcuri de retail în acest an se numără Vaslui, Moșnița (lângă Timișoara), Giurgiu, Turda, Sibiu, Lugoj, Slobozia și Cisnădie.

De asemenea, parcuri de retail noi sau extinderi de parcuri existente sunt așteptate în ansamblurile rezidențiale Cosmopolis (Cosmopolis Plaza, faza a doua, +13.600 mp) și Greenfield Plaza, amândouă aflate în partea de nord a Capitalei.

