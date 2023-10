O clădire istorică de pe Calea Victoriei, cândva cea mai chic arteră din centrul Capitalei își recapătă verva de altă dată. VisionApartments a preluat în 2021 locația fostului hotel Majestic și a renovat ambele corpuri de clădire, fiind gata să deschidă ușile celor mai bine de 100 de apartamente, de la studiouri și până la suite-uri cu 3-4 camere.

De la doar șase apartamente de lux pe care le avea de închiriat în București, compania VisionApartments a trecut la deschiderea unei locații ultra-centrale, operată în regim apart hotel. Elvețienii, care operează deja peste 2.500 de apartamente în întreaga Europă, cele mai multe fiind în Zurich și Geneva, au comunicat, prin vocea CEO-ului Anja Graf, că planurile lor nu se vor opri cu acest hotel, ci este în derulare și construirea unui complex rezidențial și în zona parcului Carol.

VisionApartments propune un concept îndreptat mai ales spre clienții corporate, oferind apartamente mobilate și echipate (toate având și o bucătărie măcar parțial utilată) la un standard premium și cu servicii de hotel. Astfel, și noua locație de lângă Teatrul Odeon beneficiază de room service 24h, spații de birouri în clădire și împrejurimi (cinci deja deschise pe Calea Victoriei), dar și costuri speciale de închiriere pentru companii ce sunt mai ieftine cu până la 40% față de ce poate oferi un hotel clasic, conform lui Graf.

Per total, investiția în fostul hotel Majestic se ridică la 23 de milioane de euro, iar renovările au început în 2021 și ar fi trebuit să se finalizeze la începutul acestui an. VisionApartments speră că întreaga clădire va putea fi gata pentru a primi oaspeți, fie ei corporate sau privați, în aproximativ o lună și țintește un nivel de ocupare de 90% peste doar un an. În prezent, ponderea celor cazați este încă în favoarea celor privați (55%) față de clienții corporate (45%), dar aceste procente prevăzute pentru perioada viitoare s-ar putea schimba.

Printre cele 106 de apartamente și studiouri din clădire ies în evidență cele de dimensiuni mari, inclusiv cel de la etajul al patrulea în care a fost găzduită fosta candidată la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton. De asemenea, cel mai mare apartament are o masă de biliard în interior, dar există și apartamente mai mici, designerii interiori prezentând mai multe stiluri în diferite aripi din clădire.

Pe lângă apartamente și studiouri, clădirea mai găzduiește și două spații de luat masa, dar și facilități tip spa ce includ camere de masaj, o piscină cu jacuzzi, dar și saună. Pe lângă dezvoltarea de 40.000 de metri pătrați din zona parcului Carol, VisionApartments are, pe termen lung, în vedere realizarea unui complex și în apropiere de Pitești unde deține un teren de 150.000 metri pătrați.

Sursa foto: Wall-Street.ro, VisionApartments

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: