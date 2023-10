”Suntem în fața unor clienți care au așteptări foarte sus, știu foarte clar ce vor și cum vor să îl primească: cât mai personalizat. Ne ajută foarte mult tehnologia pe partea de comunicare: trebuie să ajungă mesajul potrivit la clientul potrivit, altfel intri în spam și greu mai ieși de acolo”, a explicat Taisia Radu, Leasing Director Cometex, la retailArena 2023. ”Trebuie să oferi o experiență cât mai lipsită de impedimente, pentru că oamenii așa se aștepată să funcționeze retailul. Avem așteptări venite din e-commerce, unde poți modela experiența de cumpărare așa cum dorești.”

Vizitatorii au început să caute operatori locali în centrele comerciale

De pildă, ar trebui o atenție mai mare în zona de wayfinding în centrele comerciale, ca să nu se rătăcească clientul. Iar tehnologia intervine în acest sens, potrivit reprezentantului Cometex. Un alt lucru la care vizitatorii se uită tot mai atent sunt valorile comunității lor: să aduci în centrele comerciale operatorii locali, care poate nu sunt foarte cunoscuți la nivel național. Acest fenomen a fost foarte vizibil inițial în cazul operatorilor Horeca, dar se întâmplă acum și cu designerii locali.

Și proprietarii și-au mai schimbat din abordare: în general aveau imaginea de organizație inflexibilă, foarte riguroasă, dar, acum au devenit tot mai flexibili, dat fiind că în ultima vreme conceptele sunt foarte dinamice. Focusul nu mai este doar pe centre comerciale, ci pe blended spaces, centre de regenerare urbană. ”Avem orașe unde ne uităm la scheme mixte – retail cu rezidențial. Iar în orașele mari poți veni cu scheme mult mai complexe – spații de lucru, învățare, entertainment, ospitalitate”, a spus Taisia Radu.

Orașele mici și mijlocii, o zonă neacoperită până recent

Orașele mici și mijlocii din România nu au fost, până relativ recent, în atenția dezvoltărilor de retail, a explicat directorul de leasing al Cometex. Aceste orașe au fost o zonă neacoperită, care mai are în continuare nevoie de scheme de retail. 2023 a fost însă un an extrem de generos în acest domeniu, și una dintre cele mai notabile perioade în materie de dezvoltare de scheme comerciale. Anul acesta au fost livrate proiecte foarte diverse, de la mall-uri de 70.000 mp, până la parcuri de retail de 2-3.000 de metri pătrați, dar și proiecte mixed use.

Acesta este un avantaj fantastic pentru noi, ca dezvoltatori, pentru că atunci când ești într-o piață care acum se dezvoltă, poți deja să integrezi tendințele pe care le vezi pentru viitor în proiectele tale. ”E mult mai simplu să gândești o casă de la început luând în calcul unde vrei să ajungi în perspectivă decât să ajustezi o clădire veche de zeci de ani ca să răspundă unor nevoi care s-ar putea apoi schimba”, a explicat reprezentantul Cometex.

Panouri solare pe toate clădirile

Cometex are acum 9 parcuri comerciale, dar vor deveni 10 la final de an, după ce la sfârșitul lunii noiembrie va fi livrat un proiect la Râmnicu Vâlcea. Compania, parte a grupului Altex, are planificate încă 20 de proiecte pe următorii 3 ani, atât în orașe mari cât și în orașe mici și mijlocii. ”O să vedem în continuare multă efervescență pe partea de dezvoltare de retail, pentru că este loc, piața nu e acoperită încă”, a afirmat Taisia Radu.

Cometex se concentrează pe sustenabilitate și pe cea de eficientizare energetică. Compania instalează panouri fotovoltaice pe toate clădirile sale iar motivul ține atât de grija față de mediu și comunitate, dar și de grija pentru chiriași. ”Ei sunt primii noștri clienți și sunt foarte importanți. Un mall fără operatori e doar o clădire și nimic mai mult”, a spus Taisia Radu. Pentru acești parteneri din proiecte foarte important să își eficientizeze costurile cât se poate de mult. Panourile solare reduc costurile cu utilitățile, dar există și soluții de smart building management, care te ajută să operezi clădirea mult mai eficient.

”Implementăm peste tot în clădirile noastre politici sustenabile”, a declarat ea. ”Vizitatorii sunt mult mai exigenți, se uită foarte mult la valorile brandurilor, la cât de sustenabile sunt practicile și politicile acestora. Mai mult, sunt dispuși să plătească în plus pentru servicii sau produse care vin într-o formă mai clean.”

