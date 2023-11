Un nou proiect imobiliar de lux apare lângă București. Investiție de 94 milioane de euro

Dezvoltatorul imobiliar belgian Speedwell lansează un nou proiect imobiliar premium lângă București, în Corbeanca, în care va investi circa 94 de milioane de euro și va totaliza 209 locuințe.

Proiectul se numește Glenwood Estate, iar prima etapă de construcție va demara anul viitor, iar primele 50 de locuințe sunt așteptate să fie livrate în 2025. Investiția totală este estimată la 94 milioane de euro, 21 milioane de euro fiind alocați primei etape de dezvoltare.

Localizat în Corbeanca, aproape de București, ansamblul rezidențial va fi dezvoltat pe un teren de 14 hectare ce oferă acces direct și vizibilitate către lac. Proiectul va include un mix de vile premium, cu regim de înălțime redus și grădini generoase, înconjurate de zone verzi publice. Viitorii rezidenți vor beneficia, de asemenea, de o gamă largă de facilități, deja prezente în zona Corbeanca, precum grădinițe, magazine de proximitate, parcuri, farmacii, restaurante sau alte servicii.

„Noul ansamblu se va integra în comunitatea deja formată oferind acces rezidenților la o gamă variată de facilități. În plus, cu deschidere și acces către lac, locuințele devin adevărate oaze de relaxare pentru viitorii rezidenți”, a declarat Didier Balcaen, CEO și Cofondator Speedwell.

Glenwood Estate va livra vile cu patru și cinci camere, cu suprafețe utile cuprinse între 141 și 220 de metri pătrați și grădini între 322 și 557 de metri pătrați. Fiecare unitate va beneficia de materiale de calitate superioară și de un design modern, cu finisaje premium în culori neutre adaptate împrejurimilor.

Proiectul va include locuri de parcare dedicate rezidenților și vizitatorilor, iar facilități precum spații pentru activități recreative și sportive, restaurant sau grădiniță vor fi integrate în etapele ulterioare.

Proiectul va fi dezvoltat conform standardelor Green Homes (Case Verzi). Având în vedere accentul pus pe sustenabilitate, proiectul a fost conceput astfel încât să reducă atât impactul asupra climei, cât și costurile utilităților pentru locuitorii săi, prin implementarea panourilor fotovoltaice, a pompelor de căldură, reutilizării apei pluviale și a altor măsuri similare.

Speedwell a finalizat și are în dezvoltare peste 10 proiecte mari la nivel național, precum Record din Cluj-Napoca, Paltim și un proiect recent anunțat din Timișoara, Miro, The Ivy, Triama și Spaceplus din București. Tot în București, compania a lansat vânzările pentru, The Meadows, proiectul rezidențial premium. Acesta este al doilea proiect pentru care compania va folosi inițiative și tehnologii moderne cu zero emisii nete de carbon pentru protejarea mediul înconjurător și a biodiversității.

Sursa foto: Speedwell

