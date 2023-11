ANALIZĂ: Cât costă să cumperi sau închiriezi o locuință în București pe final de an

Primele zece luni din 2023 s-au remarcat printr-un avans minor al prețurilor apartamentelor din București față de aceeași perioadă a anului trecut, dar tranzacțiile au scăzut, iar cei mai mulți cumpărători s-au orientat către locuințele mai mici pentru a se încadra în bugetele lor de cheltuieli, reiese din cea mai recentă analiză realizată de portalul de anunțuri imobiliare Storia.ro.

Conform analizei, prețul mediu de vânzare solicitat pe metru pătrat în București, în perioada ianuarie-octombrie 2023, a ajuns la 1.564 euro, iar cele mai căutate tipuri de apartamente au fost cele cu două camere, atât pe segmentul vânzărilor, cât și pe cel al închirierilor.

Cele mai populare tipuri de locuințe din București, în primele 10 luni ale anului 2023

În București, cele mai căutate apartamente pentru închiriere și vânzare, în perioada ianuarie-octombrie 2023, au fost apartamentele cu două camere.

Pe segmentul vânzărilor, pe primul loc în topul căutărilor se află apartamentele cu două camere (47%), urmate de apartamentele cu trei camere (33%) și abia apoi de garsoniere (20%). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (ianuarie-octombrie 2022), a crescut interesul față de garsoniere (+23%), dar și față de apartamentele cu două camere (+4%). În schimb, s-au înregistrat scăderi în ceea ce privește interesul pentru apartamentele cu trei camere (-3%).

În ceea ce privește segmentul închirierilor, apartamentele cu două camere (45%) s-au aflat în topul căutărilor și au fost urmate de garsoniere (41%) și de apartamentele cu trei camere (14%). Față de aceeași perioadă a anului trecut, pe platformă s-au înregistrat cu 20% mai multe căutări pentru garsoniere, în timp ce căutările pentru apartamentele cu două camere (-1%) și cele cu trei camere (-11%) au scăzut.

(Click pentru a mări)

Cât costă cumpărarea sau închirierea unei proprietăți în București?

În perioada ianuarie-octombrie 2023, prețul mediu de vânzare solicitat pe metru pătrat a ajuns la 1.564 euro în București. În luna octombrie 2023, apartamentele noi de vânzare au avut un preț mediu pe metru pătrat de 1.556 de euro, ușor mai mare față de cel din octombrie 2022. În schimb, apartamentele vechi au avut un preț de vânzare de 1.733 de euro/metru pătrat.

În ceea ce privește prețurile apartamentelor de închiriat, acestea au crescut în luna octombrie a.c. pe toate categoriile de locuințe. Așadar, în luna octombrie 2023, românii au putut închiria o garsonieră în București cu un preț mediu de 334 euro, în creștere cu 11% față de anul trecut.

Apartamentele cu două camere au avut un preț mediu de 524 de euro în octombrie a.c, în creștere cu 16% față de luna octombrie a anului trecut. De asemenea, apartamentele cu trei camere s-au închiriat în luna octombrie 2023 cu un preț mediu de 683 de euro, cu 18% mai mare față de anul trecut.

„Am observat o schimbare vizibilă în preferințele românilor. Aceștia s-au orientat tot mai mult către proprietăți mai mici, cu un accent deosebit pe eficiența spațiului și costurile de întreținere reduse. Această schimbare reflectă nu doar o adaptare la cerințele pieței, ci și o dorință de a găsi soluții locative echilibrate și arată, totodată, o ajustare naturală și echilibrată a pieței imobiliare. Observăm că piața imobiliară revine la nivelul de interes din 2022, un an record, cu o discrepanță din ce în ce mai mică între numărul de tranzacții imobiliare înregistrate în 2023 comparativ cu anul precedent”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia şi OLX Imobiliare.

Tranzacțiile și-au mai revenit în intervalul iulie-septembrie, după un prim semestru foarte slab

Totalul tranzacțiilor de unități individuale efectuate în București de la începutul anului respectă tendințele de la nivel național, fiind în scădere în fiecare trimestru, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Se observă o revenire în ceea ce privește numărul tranzacțiilor din trimestrul al treilea (iulie-septembrie 2023 vs. 2022), scăderea fiind de doar -9%. În trimestrul al doilea (aprilie-iunie 2023 vs. 2022) scăderea a fost de 32%, iar în primul trimestru (ianuarie-martie 2023 vs 2022) scăderea a fost de 22%.

În plus, și în cazul tranzacțiilor efectuate cu credit se observă o revenire, acestea fiind în creștere (+1%) în trimestrul al treilea (iulie-septembrie 2023 vs. 2022).

Cu privire la tranzacțiile de pe Storia, dacă în 2022 46% din tranzacțiile de pe Storia erau pentru apartamente și case de închiriat, în anul 2023 cifra a crescut la 48%. De la începutul anului, cele mai multe tranzacții de pe Storia au fost efectuate cu scopul vânzării (52%) versus 48% în scop de închiriere.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: