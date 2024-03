AFI Europe România vrea să impună pe piața locală un nou model de business ce vizează dezvoltarea de proiecte rezidențiale dedicate închirierilor, iar primul proiect de acest timp urmează să fie livrat anul viitor în nordul Capitalei, iar dezvoltatorul a anunțat că scanează piața pentru noi locații ce ar putea fi pretabile pentru acest tip de investiții.

După succesul înregistrat pe zona de centre comerciale și de birouri, cel mai cunoscut complex al companiei fiind AFI Cotroceni, compania israeliană vrea să dezvolte mai mult și componenta rezidențială a afacerii, iar obiectivul principal este dezvoltarea de clădirii built-to-rent, dedicate celor care caută variante de închiriere.

Primul proiect de acest gen va fi AFI Home North și urmează să fie finalizat în 2025, un complex ce este construit pe două terenuri achiziționate în 2021, în zona Dimitrie Pompeiu din nordul Bucureștiului, cu o suprafață totală de peste 10.200 mp, evaluate la o valoarea de 12 milioane de euro.

AFI Home North va aduce aproximativ 370 de apartamente, spații de retail și alte facilități ce vor fi incluse pe parcurs.

Deși este o premieră în România pentru AFI Europe, compania este prezentă cu acest model de business în Polonia și Cehia de mai mulți ani, unde are un portofoliu de circa 4.200 de unități.

„Este un model care a funcționat foarte bine pentru noi în Polonia și Cehia, țări care au trecut prin etape similare cu cele prin care trece România și credem că va funcționa foarte bine și aici. AFI Home North este planificat pentru 2025 și nu vrem să ne oprim la el. Ne uităm după alte terenuri pentru a dezvolta proiecte similare, dar, din păcate, în momentul de față, nu prea sunt variante”, a declarat, pentru wall-street.ro, Luciana Giurea, noul Head of Residential al AFI Europe România.

Oficialul AFI Europe face referire la blocajul cauzat de situația PUZ-urilor care împiedică mai mulți investitori imobiliari din România, nu doar pe AFI, să găsească terenuri care pot fi autorizate și pe care pot construi noi proiecte imobiliare.

„Primul astfel de proiect trebuia să fie construit lângă AFI Cotroceni și am fi făcut-o de mult, dar pentru că situația PUZ-urilor încă nu a fost reglementată, nu am putut demara proiectul, iar acum nu avem ce face decât să așteptăm ca situația să se lămurească. Am început acest proiect în Dimitrie Pompeiu pentru că terenul avea deja toate autorizațiile și ne-am putut apuca de treabă”, ne-a mai spus Luciana Giurea.

Situația PUZ-urilor afectează și proiectul AFI City, construit în zona Bucureștii Noi. Prima fază a fost livrată și vândută în totalitate, dar compania vrea să continue și cu celelalte faze ale proiectului.

Revenind la modelul built-to-rent, potrivit Lucianei Giurea, AFI Europe România se uită la zonele centrale ale Capitalei, în care să poată dezvolta proiecte rezidențiale de tip built-to-rent, dar nu exclude și varianta de a construi, în viitor, și în alte orașe din țară.

„Ne mai uităm în principal la zonele centrale. Ne-am dori să găsim în zone premium proiectele pe care să le dezvoltăm. Căutăm terenuri care să fie în apropierea mijloacelor de transport în comun, în special de metrou, și care au deja autorizații. Ne interesează orice teren din București care îndeplinește criteriile acestea. Nu am găsit o proprietate la care să ne uităm în mod special, așa că așteptăm oferte”, a atras atenția coordonatorul diviziei de rezidențial a AFI Europe România.

(Luciana Giurea, head of residential AFI Europe România - sursa foto: Compania)

Chiriașii își pot negocia contracte de închiriere chiar și pe 10 ani

Până la demararea altor proiecte similare, AFI Europe România încearcă să testeze noul model de business cu ajutorul AFI Home North.

Fiind construit în apropiere de zona de business creată în arealul Floreasca-Barbu Văcărescu, unde se află foarte multe clădiri și parcuri de birouri, AFI Home North îi va viza în special pe cei care vor să fie mai aproape de locul de muncă. Proiectul va veni cu apartamente atât pentru cei care vor să locuiască singuri, dar și pentru cei care vor să se mute cu tot cu familiile lor.

Modelul pe care AFI Europe România îl aduce va fi același pe care l-au implementat și în Polonia și Cehia și le oferă chiriașilor posibilitatea să încheie contrate de închiriere pe perioade chiar și de 10 ani, ceea ce le va permite să-și calculeze mai ușor cheltuielile cu chiria pe termen lung.

„Chiriile se negociază la semnarea contractului la valoarea pieței în acel moment, iar în contracte se va afla o clauză care va permite, dacă este cazul, o majorare de cel mult 10% într-un an. Nu mai mare de atât. Astfel, chiriașii sunt protejați de creșterile bruște ale chiriilor și pot știi din timp care vor fi cheltuielile lor cu chiria”, ne-a explicat Luciana Giurea.

Totodată, noul Head of Residential de la AFI Europe România ne mai spune că AFI Home North poate fi o variantă și pentru cei care vor ar prefera alternativa unei chirii într-o zonă relativ scumpă a Capitalei în ceea ce privește prețurile locuințelor.

„Au trecut vremurile în care un apartament în București costa chiar mai puțin decât o mașină. Prețurile au crescut și nu sunt șanse să scadă nici în perioada următoare. În zona de nord, un apartament nou cu 3 camere poate ajunge și la 200.000 de euro. La un credit de 30 de ani, suma achitată poate ajunge să fie și dublă, așa că, pentru mulți, varianta închirierii devine o opțiune mai bună”, ne-a mai explicat Luciana Giurea.

Cum va arăta unul dintre spațiile de co-working din AFI Home North - mai multe imagini în GALERIE (Sursa randări - AFI Europe România)

Chiriașii se vor putea muta în alte proiecte AFI în baza acelorași contracte

O altă noutate inclusă de AFI pentru piața chiriilor din România este aceea că, o dată ce vor fi construite și alte proiecte similare în București sau în alte orașe din România, chiriașii vor putea, în baza aceluiași contract, să se mute în alte clădiri ale AFI, dacă au nevoie să se mute cu munca.

Evident, această posibilitate se va deveni viabilă și în România în viitor, deoarece compania încă analizează piața pentru a găsi alte terenuri care s-ar preta pentru acest model de business.

„Ne dorim și să creăm comunități în care toată lumea să se simtă bine, chiar dacă vorbim de chiriași. Îți place să dai muzica tare în miezul zilei sau să dau cu bormașina duminica? Nu avem nicio problemă, dar nu aici. Și în Polonia, dar și în Cehia, de fiecare dată când cineva vine să închirieze trece printr-o întâlnire cu reprezentanții AFI. Vom încerca să vedem dacă sunt persoane care se potrivesc în comunitatea pe care vrem să o creăm sau nu”, ne-a mai explicat Luciana Giurea.

Puteți vedea cum arată proiectul AFI Home North în GALERIA FOTO cu imaginile furnizate de companie la solicitarea wall-street.ro.

Sursa foto: AFI Europe

