Numărul cazurilor de coronavirus crește de la zi în România, însă nu și numărul celor care se vaccinează, în ciuda așteptărilor autorităților, care credeau că românii se vor speria de varianta Delta. În acest sens, oficialii vorbesc de accentuarea răspunsului imun în cazul celor vulnerabili, prin administrarea celei de-a treia doze, începând cu a doua jumătate a lunii septembrie și în România.

”Ne pregătim din punct de vedere logistic, așteptăm și autorizația din partea Agenției Europene a Medicamentului. Din a doua jumătate a lunii septembrie vom începe administrarea dozelor, cel mai probabil”, a declarat Valeriu Gheorghiță, în cadrul unei conferințe de presă.

Coordonatorul CNCAV a precizat că OMS nu recomandă o asemenea măsură, pentru ca dozele de vaccin să ajungă și în țările sărace. Însă România va urma normele europene, în forma în care acestea vor fi implementate.

”Dacă vom demara această etapă a vaccinării, procesul va fi similar cu cel inițial. Vom începe cu personalul medical, cel mai expus infectării, prin natura muncii depuse, urmat de persoanele sociale (angajați în căminele de bătrâni) și de persoanele vulnerabile (pacienți cronici și cu alte afecțiuni). Totodată, vom ține cont ca persoanele de pe listă să aibă cel puțin șase luni de la ultima doză”, a explicat Gheorghiță.

În plus, acesta a confirmat faptul că cei care au trecut prin boală și sunt și imunizați prin vaccin nu mai trebuie să facă cea de-a treia doză.

România, pe penultimul loc în Europa la acoperirea vaccinală

Dacă la începutul campaniei de vaccinare la nivel european, pe 27 decembrie 2020, țara noastră se menținea pe primele locuri la vaccinare, în prezent, aceasta se află pe penultimul loc la acoperirea vaccinală. Își reproșează autoritățile ceva?

”Noi am făcut tot ceea ce am văzut că se întâmplă și în străinătate. Bineînțeles, fiecare țară are specificul ei...Am creat o campanie de informare, care să ajungă la oameni, ne-am folosit de echipele de vaccinare mobile și am mers în zonele în care nivelul de imunizare era foarte scăzut. Au fost acordate și câteva beneficii, astfel încât românii să fie atrași de vaccin. Însă, în continuare, sănătatea noastră este ceea ce ar trebui să ne convingă să ne imunizăm”, a mai spus medicul infecționist.

De asemenea, pentru că ne apropiem de debutul unui nou an școlar, autoritățile vor demara o serie de sesiuni online de informare în rândul profesorilor, elevilor și părinților în vederea creșterii ratei de vaccinare. Astfel, vor putea fi evitate focarele de infecție în școli.

”Vom dispune și de anumite centre de vaccinare în școlile în care putem organiza astfel de activități”, a adăugat Gheorghiță.

În prezent, în țară sunt active 611 centre de vaccinare, dintre care 362 cu program redus. În plus, activități de vaccinare se mai realizează și în 2.724 de cabinete de medicină de familie, dar și în 53 de companii din țară.

”O persoană vaccinată cu schhema completă este de zece ori mai protejată în fața unei infecții decât una nevaccinată”, a conchis medicul.

Sursa foto: Shutterstock

