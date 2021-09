Regina Maria devine partenerul oficial de testare la UNTOLD

Laboratoarele Rețelei de sănătate Regina Maria sunt partenerul oficial pentru testarea împotriva COVID-19 a participanților la festivalul UNTOLD, asigurându-se de buna desfășurare a evenimentului. Ediția 2021 a festivalului are loc între 9-12 septembrie, în Cluj-Napoca.

”A venit momentul în care căutăm soluții pentru ca lucrurile să revină la normal, în condiții de siguranță. Poziția noastră în Cluj este deja consolidată, avem o Rețea extinsă pregătită să deservească un eveniment de o asemenea amploare precum este festivalul UNTOLD”, au declarat reprezentanții Rețelei de sănătate.

Cât costă un test COVID

Regina Maria oferă participanților un preț special pentru testare în baza biletului de festival. Testarea antigen va costa 70 de lei, iar prețul pentru testarea RT-PCR este 210 lei.

Testul antigen are o valabilitate de 48 de ore, iar rezultatul negativ va fi marcat printr-o brățară de triaj epidemiologic, care va permite accesul în festival. Testarea RT-PCR are valabilitate 72 de ore și pe baza rezultatului negativ se generează certificatul verde.

Participanții pot realiza testele antigen rapide sau RT-PCR atât în locațiile proprii ale Rețelei, cât și în două centre mobile, organizate special pentru a asigura fluxurile necesare. Rețeaua pune astfel la dispoziție 3 policlinici, 4 puncte de recoltare proprii, o caravană mobilă, situată în proximitatea festivalului, la Hotel Napoca, și un centru mobil de testare situat la Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca.

„Anul acesta desfășurăm evenimentul în condiții excepționale, așa că știam de la bun început că vom avea nevoie de un partener de sănătate de încredere, pentru că siguranța tuturor celor implicați este pe primul loc. Suntem încrezători că ediția de anul acesta o să fie un etalon pentru festivalurile ce vor urma în condițiile actuale”, declară Bogdan Radulescu, Head of Partnerships and New Business UNTOLD.

Rețeaua de sănătate Regina Maria a pus în funcțiune nouă laboratoare de biologie moleculară, iar capacitatea de procesare a testelor RT-PCR a crescut de 10 ori față de anul trecut, ajungând la o capacitate de peste 4.000 de teste pe zi. De asemenea, Laboratoarele Rețelei de sănătate Regina Maria pun la dispoziție cea mai performantă și precisă tehnologie de testare serologică, pentru testarea răspunsului imun la infecția cu COVID-19 sau după vaccinare.

