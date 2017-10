Cu toate ca in Romania, in ultimii 10-12 ani, au fost derulate diverse proiecte de reabilitare a infrastructurii scolare, finantate cu bani europeni, suntem inca departe de modelul scolilor din alte tari. Iata cateva exemple de institutii de invatamant care fac pionierat, si ce am putea invata de la ele.

Ørestad Gymnasium, Copenhaga

O intreaga scoala, intr-un singur cub urias, dupa un model oarecum similar cu cel al cladirilor de birouri open space. Potrivit Business Insider, ideea care a condus la acest tip de organizare a fost sa incurajeze comunicarea deschisa, colaborarea si diminuarea diferentelor intre elevi.

Bailly School Complex, Saint-Denis, Franta

Nu este tocmai o scoala, ci o adevarata institutie care include si invatamantul prescolar. Cladirea, aflata la marginea Parisului, este organizata sub forma unui complex si beneficiaza de o arhitectura ultramoderna, unde principalele elemente sunt sticla, varietatea culorilor, coridoarele lungi si sistemele de iluminat cu lampi de tip pendul. In salile de clasa intalnim, insa, elemente traditionale, precum astfel de table scolare de scris cu creta, aceasta deoarece Bailly este o scoala care incurajeaza creativitatea, in special in directia designului.

AltSchool, San Francisco

Considerata scoala parintilor din Silicon Valley, AltSchool se indeparteaza de la modelul scolii traditionale, apropiindu-se in schimb foarte mult de tehnologie, lucru la care te poti astepta de la o insitutie aflata in vecinatatea celor mai inovatoare start-up-uri.

Carpe Diem School, Ohio, S.U.A.

O alta scoala inspirata de modelul de organizare a spatiilor office, cu care seamana izbitor. Bancile sunt inlocuite de cubicles, iar fiecare elev are acces la un computer. De ce acest tip de organizare? Se pare ca ideea fondatorilor acestei scoli a fost sa ii pregateasca pe copii pentru realitatile pietei muncii, cu care se vor intalni cativa ani mai tarziu.

Gradinita Timayui, Santa Marta, Columbia

Constructie modulara care poarta semnatura arhitectului Giancarlo Mazzanti, aceasta institutie prescolara se remarca prin mediul sanatos pe care il ofera copiilor, fiind un spatiu in care predomina gradinile, pomii fructiferi si locurile de joaca, dar unde si salile de clasa ofera acces imediat in aer liber.

Blue School, New York

Blue School pune la dispozitia elevilor sai lectii de reciclare, de arhitectura 3D, sau ii invata cum sa repare echipamentele electronice si electrocasnice. Un astfel de concept poate incuraja empatia, creativitatea si respectarea mediului.

