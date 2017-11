In ultimile zile, pe piata serviciilor stomatologice au aparut tot felul de informatii precum ca ar exista o criza de anestezic, iar dentistii incearca sa anticipeze acest lucru asigurandu-se cu un stoc de produse anestezice. "Nu imi dau seama daca este o criza adevarata sau indusa, daca vor sa schimbe preturile sau ce vor sa faca. Saptamana viitoare chiar o sa merg in audienta la Colegiul Medicilor sa vedem ce se intampla", a precizat dr. Adriana Celebidache, medic primar dentist in cadrul clinicii dentare Dentexcela3.

"In cabinetul meu, nu simt in momentul de fata o criza de anestezic. Stiu insa de la alti colegi de-ai mei ca ar fi o criza cam de vreo luna de zile. Nu imi dau seama daca este o criza intr-adevar, nu vreau sa fiu tendentioasa. Mi se pare ca ar fi imposibil sa fie o criza daca exista mai multi importatori. Doar daca exista un singur importator, iar el este in incapacitate de a livra, atunci toti distribuitorii sufera, inclusiv cabinetele stomatologice. Am fost la Colegiul Medicilor si am intrebat, dar ei inca nu stiu nimic concret. Atunci, ma gandesc, ca daca ar fi o criza adevarata, primul care ar reactiona ar fi Spitalul de Stomatologie, deoarece aici este nevoie de o cantitate mare de anestezic. Nu se poate ca piata din Romania sa aiba un singur importator, iar daca este asa, ar trebui sa se faca ceva.

Un alt aspect pe care trebuie sa il luam in considerare este ca nu exista doar o singura companie de materiale dentare, iar daca se zvoneste ca s-ar inchide o fabrica in Europa, nu ar trebui sa ne afecteze atat de mult incat sa se produca o criza. Foarte multi si-au facut stocul din timp, mai ales cei din provincie. Fie au auzit zvonul despre criza si au cumparat in cantitati mari, iar distribuitorii au ramas fara stocuri, ceea ce se poate traduce in a fi o criza provocata, fie asteptam un punct de vedere din partea Colegiului Medicilor sa vedem ce se intampla", a relatat pentru wall-street.ro dr. Adriana Celebidache, medic primar dentist in cadrul clinicii Dentexcela3.

“Noi avem in clinica un stoc de anestezic pentru urmatoarele trei, patru luni. Stim ca se vorbeste despre epuizarea stocurilor in unele clinici stomatologice. Ni s-a transmis ca principalul furnizor de anestezic pentru Romania a oprit distribuirea, pentru ca opereaza schimbari la linia de productie. Concurentul lui principal, momentan, nu are stocuri in Romania”, a mentionat Irina Gavrilut, medic stomatolog New Dental.

Wall-Street.ro a incercat sa obtina declaratii de la mai multi stomatologi, insa majoritatea a fost reticenta, chiar daca recunostea ca au probleme cu produsele anestezice.

Solutiile oferite de medicii stomatologi

"Pentru a preintampina situatii neprevazute, noi avem tot timpul stocuri de rezerva", a spus Irina Gavrilut.

"Solutia ar fi sa ne mobilizam mai multi si sa fim in stransa legatura cu Colegiul Medicilor si Ministerul Sanatatii. E adevarat ca se intampla ceva, iar ei reprezinta organele care ar trebui sa ia masuri in acest caz. Primul care ar trebui sa fie in alarma ar trebui sa fie Spitalul de Stomatologie, pentru ca acolo, repet, este nevoie de o cantitate foarte mare de anestezic. In conditiile in care nici Colegiul Medicilor nu stie foarte bine care e situatia, atunci nu imi dau seama cat de mare este criza", a adaugat dr. Adriana Celebidache.

Sursa foto: Shutterstock / wavebreakmedia