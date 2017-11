Imediat imi aduc aminte si de ceea ce-mi spunea acum vreun an un manager, de data aceasta roman – Iulian Stanciu, CEO al unui business extrem de dinamic, eMag. La o cafea, intr-un restaurant, imi povestea cum un angajat de-ai lui insista asupra implementarii unui program nou in companie.

“Am incercat sa ii explic ca, in opinia mea, nu o sa iasa bine. Pana la urma, pentru ca insista, l-am lasat si i-am dat si un buget destul de mare pe mana. Dupa putin timp a realizat ca a gresit si ca aveam dreptate. Practic, desi am pierdut ceva bani, am castigat un angajat mai eficient, mai intelept si mai liber. Eu unul incurajez greseala, imi plac greselile – evident, in limite normale si fara a repeta o aceeasi eroare de prea multe ori”, spune, zambind, actionarul eMag.

Sunt doua perspective cel putin interesante. De ce incurajeaza managerii de top, liderii, erorile in cadrul companiilor? De ce le spun angajatilor ca este OK sa greseasca, ba chiar ii incurajeaza, fatis? Din mai multe motive.

In primul rand, un angajat este mai relaxat, stie ca daca “o da in bara”, nu va fi dat afara instant. Apoi, stie ca poate sa testeze noi metode de a rezolva o problema sau chiar este dispus sa inoveze, stiind ca, in final, nu va fi admonestat daca esueaza sau daca rezultatul dorit nu este cel asteptat. Greseala incurajeaza intraprenoriatul, inovatiile interne. Mai mult, dupa cum spuneam mai sus, persoana care a gresit o data are sanse mult mai mici sa repete o greseala si devine, automat, mai intelept, deci aduce plus valoare companiei.

Si acum, sa revenim la crunta realitate.

In continuare, desi au trecut 27 de ani de la revolutie, cei mai multi angajati lucreaza in continuare in institutii de stat. Majoritatea institutiilor controlate de stat au un model imbatranit de a face business, de a relationa cu clientii – fie ca vorbim de Posta Romana, CFR, RATB, ghiseele de la taxe si impozite sau de la primarii, toate acestea si multe altele sunt ancorate intr-un trecut comunist unde, ne amintim cu totii, tovarasa invatatoare iti spunea in prima zi de scoala “Mainile la spate si stai cuminte, nu misca, nu vorbi neintrebat, nu…gresi”. Apoi, cand mai cresteai, ti se spunea sa tocesti fara sa gandesti si sa reciti fara sa clipesti ceea ce “ai invatat”. Sa nu iesi din cuvantul profesorului si sa nu te apuci sa inveti in stil propriu, alternativ.

Lectia comunista din scoli, care inca din pacate este perpetuata in ciuda zecilor de manuale de sport (sic!) scoase de actualul ministru Liviu Pop, este adanc intiparita in mentalul colectiv al angajatului la stat.

Recent am asistat la doua situatii care ar putea deveni studii de caz pe aceasta tema. Doua incidente au avut loc in Bucuresti – a luat foc un tramvai, deloc surprinzator avand in vedere ca unele par a fi iesite direct din Al Doilea Razboi Mondial, si in al doilea caz tavanul dintre doua statii de metrou s-a prabusit, calatorii fiind nevoiti sa evacueze pe sine pentru a ajunge in siguranta intr-o statie apropiata.

In ambele cazuri, raspunsul Primariei Bucuresti, condusa de Gabriela Firea, a fost identic – demisii ale managerilor celor doua institutii.

De ce consider ca este cea mai proasta decizie posibila, chiar mai proasta decat a nu face nimic?

1. Practic, nu s-a schimbat nimic in esenta. Cativa oameni demisi din functii NU rezolva problema, in esenta. Si peste o luna, sub un nou management, s-ar putea intampla la fel. De altfel, recent, chiar s-a intamplat ceva similar, la metrou – un scurt circuit a umplut o zona de fum. De data aceasta nu a mai fost nimeni demis, ar fi fost ridicol si probabil pana si Firea a realizat asta.

2. Noii manageri cel mai probabil nu sunt atat de bine pusi la curent cu problemele institutiilor pe care, brusc, le conduc si le va lua ceva timp pana sa inteleaga ce se intampla, care sunt prioritatile si ce sa faca pentru a se descurca in hatisul birocratic care ne inconjoara.

3. Gabriela Firea a aruncat parte din vina si incompetenta ei pe spinarea altor oameni. Sa nu uitam, pana la urma Primaria Bucuresti prin vocea ei a promis linii noi de RATB, autobuze si tramvaie noi, si nu s-a tinut de cuvant (ce surpriza). Daca Bucurestiul ar fi avut flota noua, parte din incidente nu s-ar fi produs. Firea a cautat tapi ispasitori si linistirea opiniei publice.

Pana la urmatorul incident sau, mai grav, pana la urmatoarea tragedie.

Ce as fi facut eu in locul lui Firea? Le-as fi dat un deadline celor doi manageri: aveti 6 luni sa rezolvati TOATE problemele legate de metrouri/tramvaie astfel incat acest fel de incidente sa NU se mai intample. Sunt aici sa va sprijin cum pot si sa aloc bugetul necesar – ba chiar o sa renunt la cele 3 statui pentru asta. DACA la finalul acestora 6 luni nu primesc, concret, un raport cu modificarile aduse si nu sunt multumit, veti fi dati afara.

Si as fi comunicat acest lucru public, as fi indraznit sa chem presa la o conferinta si as fi angajat, din bugetul de 1 mld. de euro pe care l-a irosit Primaria, experti care sa rezolve problemele de infrastructura fara intarziere, aratand astfel romanilor ca imi pasa sa rezolv lucrurile, concret, nu dand afara pe X pentru a inlocui cu un Y (probabil si mai incompetent). X oricum, cel mai probabil, va fi numit mic sef pe la o alta institutie de stat.

In NICIUN caz nu as fi ascunz mizeria sub pres, dand vina pe cativa manageri, taxandu-i la prima greseala VIZIBILA.

Si aici, inca o sintagma cheie: “greseala vizibila”.

Extrem de multe erori sunt facute in administratiile publice, si cred ca nu este nevoie sa explic, este suficient sa mergi cu trenul de la Bucuresti la Timisoara sau sa respiri aerul imbacsit din metrouri, sa te aventurezi pe linia tramvaiului 21 din Bucuresti, sa petreci 2 ore de neuitat la o coada la Posta sau sa te uiti pe rezultatele financiare dezastruoase ale TAROM sau…you name it.

Atata timp cat aceste greseli clare de management nu ajung in presa SI nu afecteaza intr-un mod direct viata/integritatea corporala a unor cetateni, ele se perpetueaza si nimeni nu invata nimic din ele. Si aici este diferenta majora fata de cultura greselii din corporatii – acolo comiti o greseala, iti este iertata, insa daca o repeti, esti “taxat”. Continua sa faci greseli, insa incearca sa fie diferite, sa EVOLUEZI prin ele, sa INVETI prin ele si, in timp, din eroare in eroare, din test in test, sa cresti si sa si ajuti compania sa creasca.

Managerii institutiilor publice ar trebui sa ia aminte si sa invete de la corporatiile pe care ei le blameaza, deja public, in poate cel mai conservator cerc “de stat” din fostele state comuniste din Europa Centrala si de Est.

Gresiti! Asumati-va! Invatati din erori, evoluati, nu cautati tapi ispasitori, nu dati afara manageri fara sa le dati sansa (reala) de a repara! Oare este greu de inteles…? Cand va prima oare interesul public si nu doar imaginea voastra, dragi oameni pusi in functii de conducere ale companiilor de stat pentru a ne sluji pe noi? Pana cand?

Sursa foto: palidachan / Shutterstock