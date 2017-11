Sindicalistii anunta noi proteste. Decizia Guvernului de a adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta privind transferul contributiilor de la angajator la angajat ii nemultumeste pe sindicalisti. Acestia nu vor renunta la protestele anuntate, care vor avea loc in mai multe orase din tara.

Avand in vedere decizia Guvernului de a sustine in continuare transferul contributiilor sociale aproape exclusiv in sarcina salariatilor, Blocul National Sindical si organizatiile sale membre vor continua punerea in aplicare a calendarului de proteste anuntat in luna octombrie 2017, respectiv organizarea unor mitinguri la nivelul marilor orase din Romania. Sindicalistii se tem ca trecerea contributiilor la angajat la va scadea considerabil salariilor. Urmatoarele proteste vor avea loc dupa...