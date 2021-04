Vodafone a trecut la 100% energie verde

Toată energia electrică necesară desfăşurării operaţiunilor Vodafone România provine din surse regenerabile, începând din 1 aprilie 2020, a anunţat luni compania.

Potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES, alături de Vodafone Group, compania şi-a asumat reducerea amprentei directe de carbon la 50% până în 2025 şi în proporţie de 100% până în 2030.

"Începând cu 1 aprilie 2020, ca urmare a renegocierii contractelor cu furnizorii de electricitate, compania s-a asigurat că toată energia electrică necesară operaţiunilor sale, inclusiv energia electrică consumată în spaţii închiriate, provine din surse regenerabile", se menţionează în comunicat.

În plus, în anul 2019 Vodafone România a demarat acţiunea de instalare de panouri fotovoltaice pe locaţiile sale şi explorează, în prezent, utilizarea instalaţiilor eoliene cu scopul de a genera energie verde prin investiţi proprii, pe lângă achiziţionarea de energie exclusiv din surse regenerabile.

Aceste demersuri se subscriu obiectivelor asumate de companie în ceea ce priveşte grija pentru mediul înconjurător, prin pilonul strategic numit Planet, şi susţine realizarea misiunii întregului Grup Vodafone de a contribui la un viitor mai bun, prin crearea unei societăţi digitale sustenabile şi reziliente, în care oportunităţile şi şansele de dezvoltare sunt accesibile tuturor.

Citeste si: Prima pădure ”inteligentă” din România: cum previne defrișarea ilegală

"Grija faţă de Planetă este un pilon principal al strategiei Vodafone. În acest sens, ne-am asumat o serie de obiective ambiţioase şi am reuşit deja, într-un interval relativ scurt, să înregistrăm progrese majore. Utilizăm 100% energie verde pentru operaţiunile Vodafone din România, ne-am micşorat considerabil consumul de energie în principalele centre de date, am introdus SIM-uri electronice pentru a reduce consumul de plastic şi multe altele. Într-o lume în care tehnologia joacă un rol atât de important şi volumul comunicaţiilor digitale creşte în fiecare an, generând o amprentă de carbon tot mai mare, este important să venim cu acţiuni concrete pentru a micşora impactul asupra mediului. Faptul că operaţiunile noastre din România folosesc acum doar energie verde este un motiv de mândrie pentru noi şi, sper eu, şi pentru clienţii noştri.", a afirmat Cătălin Buliga, CTO Vodafone România.

Până în luna iulie a acestui an, întreaga reţea Vodafone din Europa va fi alimentată exclusiv cu energie ce provine din surse regenerabile (energie eoliană, solară sau hidroenergie), formând, astfel, reţeaua Vodafone Green Gigabit.

Obiectivul final Vodafone este de a atinge un nivel net zero al emisiilor de carbon până în 2040, la nivelul întregului grup, prin limitarea în întregime inclusiv a emisiilor indirecte (precum cele care provin din lanţul de aprovizionare sau din utilizarea produselor vândute sau călătorii de business).

Vodafone este cel mai mare operator de servicii mobile şi fixe în Europa şi cel mai mare furnizor de servicii IoT din lume. La 31 decembrie 2020, Vodafone Group avea peste 300 de milioane de utilizatori ai serviciilor mobile, peste 27 milioane de utilizatori ai serviciilor de broadband fix, peste 22 de milioane de clienţi ai serviciilor TV şi peste 118 milioane de dispozitive IoT conectate.

Citeste si: EMA va anunța joi dacă vaccinul AstraZeneca poate cauza tromboză

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: