Premierul Florin Cîțu s-a aflat în vizită la Satu Mare unde a vizitat investiția de la Centura de Ocolire a municipiului Satu Mare, cât și centrul de vaccinare organizat în incinta Liceului Teologic Ortodox ”Nicolae Steinhardt”.

Vizita de lucru a vizat inclusiv verificarea modului în care decurge investiția de la ”Varianta de Ocolire Satu Mare”. La finalul vizitei, premierul, alături de minsitrul Transporturilor, Lucian Bode au transmis câteva declarații.

„Am vrut sa văd neapărat acest pod. Am avut anul trecut discuții cu domnul ministrul despre finanțare, m-a convins, am reușit sa alocam resursele, iar acum voiam sa văd și rezultatele. Am înțeles și eu acum importanța acestui pod, pentru întreaga regiune, nu doar pentru Satu-Mare.

Am observat ca începem proiecte de infrastructura și apoi durează, durează și iar durează. Înțeleg ca a fost în 2007 prima intenție, dar din 2015 a fost pregătit (n.red podul) și abia acum putem sa vedem ca se apropie de finalizare. Ceea ce pot sa va garantez este ca nu se va mai inatampla așa de acum înainte. Am învățat ce s-a făcut prost în ultimii 30 de ani, atât prin fondurile europene, cât și prin finanțările de buget.

Și toate aceste proiecte de infrastructura pe care le pornim acum (am pornit deja Sibiu, Pitești și sunt mai multe), vor fi făcut exact în termenul pe care ni-l asumam pana la final. Și clar acest pod va fi terminat până la finalul anului. Resursele financiare sunt puse la dispoziție, trebuie doar să continuam”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul spune că pentru a evita astfel de situații în care numeroase proiecte de infrastructură se întind pe o perioadă îndelungată de timp, se va modifica legislația și se vor pune la dispoziție resursele pentru ca termenele de finalizare să fie menținute.

„Dincolo de ceea ce va însemna acest obiectiv pentru Satu Mare, vorbesc despre un obiectiv regional extrem de important care va face legătura cu un drum express, la care azi se lucrează din câte am înțeles. Dacă studiile GEO sunt, așa cum am fost informat la 80% realizate, anul viitor scoatem la licitație. Acest obiectiv va face legătura cu Ungaria, ne-am asumat acest lucru și cu Ungaria, să încheiem un proiect”, a declarat la rândul său Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

