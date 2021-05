Cîțu: Românii au înțeles că singura soluție de a ieși din pandemie o reprezintă vaccinarea

Premierul Florin Cîţu a afirmat că românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea.

"Împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, împreună am păstrat distanţarea socială, împreună ne-am vaccinat. Vreau să le mulţumesc (românilor, n.r.) că au înţeles. Avem o campanie de vaccinare care continuă şi astăzi avem un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă, românii au înţeles că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea", a spus Cîţu.

Premierul s-a declarat "foarte fericit" să participe la spectacolul-pilot de la TNB şi a anunţat că de la 1 iunie urmează alte măsuri de relaxare.

"În această seară sunt foarte fericit să fiu la acest spectacol, eveniment-pilot, dar ştiţi foarte bine că de la 1 iunie vom da drumul la mai multe evenimente, cu anumite reglementări, dar începem. Începând de astăzi este primul pas din revenirea la normalitate, un pas important pe care România îl face şi cred că este prima ţară din Uniunea Europeană care face acest pas, datorită românilor. Românii au înţeles să se vaccineze", a spus Florin Cîţu.

Spectacolul-pilot cu piesa "Dineu cu proşti" de Francis Veber a avut loc sâmbătă seara la Teatrul Naţional Bucureşti.

Sursa foto: Agerpres Foto

