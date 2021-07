Consilierul care a jignit-o pe Ana Maria Popescu fiindcă nu a dat mâna cu Ministrul Sportului a demisionat

Ana Maria Popescu (fostă Brânză) a fost jignită miercuri la venirea în țară de către consilierul primarului din Tulcea, nemulțumit că spadasina medialiată cu argint la Jocurile Olimpice nu a dat mâna cu ministrul Sportului. După o serie de mai multe declarații controversate pe care le-a făcut consilierul, acesta și-a înaintat demisia.

Anunțul demisiei a fost lansat de Ștefan Ilie, primarul muncipiului Tulcea.

Declarația controversată a consilierului PNL, despre Ana Maria Popescu

„Gest de mare tzoapa al Anei Maria Popescu, refuzând să strângă mâna ministrului sportului; pentru că : dacă sunt probleme cu federația, ministerul, CIO, are cine să negocieze cu ei, poate de vină e șeful federației, căci tot ei e aleg acolo între ei; și astea se rezolva în birouri, nu în flegme ministrul Novak, este sportiv că și ea, e medaliat olimpic, e un caracter rar având în vedere situația lui medicală, că om nu merită așa ceva, mai ales de la un alt coleg sportiv;

dacă a făcut o declarație nefericită, o puteau regla amândoi face to face; dar să-l lași cu mâna întinsă și să treci precum o putoare pe lângă clientul cu bani puțini, asta arată că degeaba ești campion la sport, dacă ești codaș la bun simt modul asta ghertoiesc de a te purta în public este, vrei nu vrei, un model pentru ceilalți; deci asta trebuie să facem când suntem supărați pe oficiali (buni, răi, sunt oficiali), îi scuipăm în gură și îi înjurăm de mama, că avem noi frustrări, nu?”

Ivan, Nadia, Lipa, Szabo, Silivas, Vastag, Covaliu, n-ar fi facut niciodata asa ceva in public, niciodata; si aia au luat medalii un snop, au fost si sunt in Panteonul sportului mondial, doamna asta cifuta din pacate nu gestul si declaratiile ei imi intaresc convingerea ca sportivii astia de dupa ’89 au devenit niste pitipoance pline de ifose, niste prestatori pentru bani si atat; nu tu eleganta, nu tu educatie, nu tu caracter, nu tu respect de sine; nu, tata, doar fitze;

daca sportul romanesc e subfinantat (si ma refer la cel de nisa, cum e si sabia), e o povara a statului roman, e incompetenta a tuturor (caci in sistem sunt, de altfel, tot campioni olimpici sau fosti sportivi), e „asa a vrut Dumnezeu”, e ce doriti voi, dar nu te obliga nimeni sa ramai cu mana intinsa daca vezi ca nu primesti; mai ales cand porti pe tine tricolorul; nu ai voie;

si in niciun caz sa te comporti ca o tzoapa si pana la urma a fi nesimtit e doar despre tine si nu despre ministrul Novak, nici despre CIO, nici despre nimeni, e de la ma-ta de acasa; si nu are nicio legatura cu spiritul olimpic, niciuna m-am bucurat de medalia sportivei, bravo ei, dar din punctul meu de vedere nu merita sa o poarte la gat ci sa si-o bage in fund;

cat priveste presa sportiva care a incurajat gestul cucoanei catalogandu-l ca pe o mare smecherie, nu m-a surprins cu nimic; astia cu scoala prin telefon, atata stiu, scandal si panarama;

asta cred eu

PS : babaciunea are de invatat de la tanarul si fenomenal de sarmantul inotator roman; omul a venit la Olimpiada sa se distreze; el e campion prin atitutinde, de aceea e atat de iubit de toata lumea desi n-a castigat inca o medalie; el e cu adevarat sportiv olimpic; nota 1o pe linie”, a fost declarația controversată pe care a făcut-o Ştefan Caraman, dramaturg şi prozator contemporan, dar şi membru PNL care face parte din echipa primarului din Tulcea.

Declarația a fost publicată de Adevărul.ro, înainte ca Ștefan Caraman să-și șteargă postarea de pe Facebook.

Reamintim că Ana Maria Popescu a refuzat să dea mâna cu ministrul Sportului, Eduard Novak, iar în cadrul conferinței de presă susțintă de echipa României, spadasina l-a criticat aspru pe Novak, reproșându-i că sportul românesc este mult subfinanțat, iar tinerilor le este extrem de dificil să facă sport de performanță, din cauza lipsei banilor.

Vezi mai jos video cu momentul în care Ana Maria Popescu a refuzat să de-a mână cu ministrul Sportului, Eduard Novak, precum și o filmare cu câteva declarații de la confeința de presă.

Sursa foto: Agerpres

