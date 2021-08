Nicușor Dan, bilanț la 10 luni de mandat: Am preluat primăria cu 3 milioane de lei în cont și datorii de 3 miliarde de lei

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat în cadrul unui bilanţ realizat la împlinirea a zece luni de mandat, că în momentul în care a preluat conducerea Primăriei aceasta se afla "în faliment, în sensul cel mai propriu al cuvântului".

"Cea mai mare parte a acestor zece luni a fost dedicată stabilizării administraţiei acestui oraş şi a chestiunilor de fundament, de structură, nu a celor de suprafaţă. Am preluat o primărie în faliment, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Adică nu ai bani să plăteşti ceea ce trebuie să plăteşti. (...) A fost o perioadă în care mare parte din energie a fost dedicată stabilizării unei administraţii în comă. Mai avem de stabilizat anumite chestiuni, dar din acest moment începe procesul de construcţie", a arătat edilul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB în care şi-a prezentat bilanţul la zece luni de la preluarea mandatului, conform Agerpres.ro.

El a adăugat că în această perioadă au existat mai multe pericole care au fost depăşite, cu costul "a sute de ore de muncă", menţionând, în context, că, în iarnă, o centrală privată a ameninţat cu tăierea căldurii pentru un cartier bucureştean, din cauză că PMB nu îşi onorase plăţile.

"Am fost în pericol să nu organizăm Euro 2020 în această vară, pentru că ne obligasem la nişte lucrări de investiţii, iar conturile noastre de investiţii erau blocate. Am fost în pericol să reziliem contractul pentru cea mai mare lucrare de investiţii a Bucureştiului, staţia de epurare de la Glina. Asta ar fi însemnat să dăm înapoi sute de milioane de euro, bani pe care deja i-am luat pentru respectiva lucrare. Am fost în pericolul ca Comisia Europeană să înceapă să aplice acea amendă zilnică pentru nepunerea în aplicare a măsurilor prevăzute pe procedura de infringement pe calitatea aerului în Bucureşti", a spus primarul.

Nicuşor Dan a menţionat că, în momentul în care şi-a preluat mandatul, Primăria Capitalei avea în cont trei milioane de lei şi datorii de trei miliarde de lei.

"Adică noi aveam de dat de o mie de ori mai mulţi bani decât aveam în cont. Şi toate datoriile astea erau curente, în sensul că fiecare din firmele sau oamenii cărora le datoram bani puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era, de fapt, într-un faliment pe care nu îl declarase. Conturile erau blocate. Creditele pentru investiţii erau blocate", a spus el.

Potrivit edilului, în acest moment PMB are o situaţie financiară stabilă, având în vedere că nu are conturile blocate, au fost deblocate investiţiile, iar instituţia este credibilă pe piaţă.

Nicuşor Dan a adăugat că au fost restructurate cheltuielile Primăriei, iar la capitolul "bunuri şi servicii" sumele au fost diminuate cu 250 de milioane de lei în primele şapte luni ale acestui an, faţă de perioada similară a anului trecut.

Nicușor Dan: Ce am găsit în domeniul juridic este jale. O instituție cu 5.000 de litigii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a precizat marţi, în cadrul unui bilanţ realizat la împlinirea a zece luni de mandat, că în momentul în care a preluat conducerea PMB aceasta avea 5.000 de litigii şi că a angajat firme de avocatură specializate pentru 20 de acţiuni strategice, conform Agerpres.ro.

"Ce am găsit în domeniul juridic este jale. Am găsit o instituţie cu 5.000 de litigii. O instituţie care avea contracte cu firme de avocatură, care erau specializate pe diferite domenii, dar care nu le mai plătise de doi ani. Vă închipuiţi ca cineva să aibă un litigiu de 900 de milioane de euro, în care are avocaţi, şi să nu îi plătească doi ani? Am găsit dosare cu mize de milioane de euro care nu erau atribuite caselor de avocatură specializate, pentru că Primăriei îi era ruşine că nu îi plătise de doi ani. Din fericire, am reuşit să recâştigăm încrederea acestor firme de avocatură. În primul rând le-am plătit, le-am eşalonat şi ne-am ţinut de cuvânt", a arătat edilul general, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

El a menţionat că a delimitat 20 de acţiuni strategice pentru care a angajat, prin licitaţie, firme de avocatură specializate. Astfel, vor fi analizate contractele de închiriere din Herăstrău şi din Satul Francez, dar se propune şi modificarea Codului Fiscal în ceea ce priveşte împărţirea taxelor şi amenzilor între Primăria Generală şi primăriile de sector.

"În primul rând, vom analiza contractele de închiriere din Herăstrău şi din Satul Francez, pentru că acolo sunt sume uriaşe de bani pe care Municipalitatea le pierde, închiriind mult, mult sub preţul pieţei. Vom face analiza juridică pe mai multe terenuri care sunt de interes pentru Municipalitate pentru viitoare mari investiţii. Am alocat unei firme de avocatură litigiile cu gropile de gunoi şi cu operatorii acestor gropi de gunoi, care au mize de sute de milioane de lei. Nu erau alocate. Am alocat analiza şi propunerea de modificare a Codului Fiscal în ceea ce priveşte împărţirea taxelor şi amenzilor între Primăria Generală şi primăriile de sector. (...) PMB plăteşte subvenţia pe transportul public, un miliard de lei pe an. Dar dacă un călător este prins fără bilet în autobuz, amenda o plăteşte la primăria de sector", a spus el.

Nicuşor Dan a mai precizat că PMB lucrează la o bază de date "profesionistă" pentru gestionarea celor 5.000 de litigii şi încearcă să reducă o mare parte dintre acestea. Conform edilului, multe dintre aceste litigii provin din obligaţii de plată neonorate, iar altele din "lucrări care s-au prelungit la nesfârşit".

"Au apărut litigii între primărie şi constructori, auditori, diriginţi de şantier, pe garanţii de execuţie, pe tot ce înseamnă executarea contractelor. Sunt, de asemenea, apărări inutile la care am renunţat. Vă aduc aminte de litigiile de 100.000 de euro iniţiate de fosta administraţie împotriva jurnaliştilor, la care am renunţat foarte repede. Vă aduc aminte de litigiul în care primăria s-a înverşunat să apere o decizie incorectă, cea prin care a fost demisă doamna Dorina Lazăr de la conducerea Teatrului Odeon, unde câştigase un concurs", a explicat edilul.

Sursa foto: Agerpres Foto

