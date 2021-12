Primul oraș din România care va folosi energie 100% regenerabilă

Începând cu ultimul trimestru al acestui an, energia electrică pentru alimentarea celor 75 instituții cu personalitate juridică aparținând Municipalității, a iluminatului public, semaforizării, domeniului schiabil – un total de 525 de puncte de consum – este în totalitate provenită din surse regenerabile, conform actului adițional pe care primarul Allen Coliban l-a semnat cu Electrica Furnizare, în urma negocierii dintre cele două părți. Deși toată energia primită de către Municipalitate este verde, tariful plătit nu este mai mare decât cel pentru energia din surse convenționale.

,,Brașovul își propune să ajungă Capitala Verde a României, iar pentru aceasta este foarte importantă atitudinea pe care o arătăm față de sustenabilitate. Vă pot anunța că Brașovul este primul municipiu care are energie 100% regenerabilă pentru următorul an. Am reușit acest lucru pentru toate unitățile de învățământ, pentru toate instituțiile subordonate, pentru tot consumul de curent pentru iluminatul public sau pentru domeniul schiabil și facem acest lucru în urma unei negocieri reușite cu furnizorul, o negociere care nu se transpune în tarife majorate pentru a avea doar energie verde. Brașovul se poate mândri că toate cele 75 de instituții publice din subordinea primăriei, reprezentând 525 de puncte de consum, au energie verde”, a declarat primarul Allen Coliban.

Din informațiile pe care le deținem, singura autoritate care beneficiază în totalitate de energie verde este administrația prezidențială, Brașovul fiind prima administrație publică locală din România beneficiară a acestui tip de energie în proporție de 100%.

Electrica Furnizare asigură energia din surse regenerabile pentru cele 21 colegii și licee, cele 16 școlii gimnaziale, 29 de grădinițe, cele 8 creșe, instituțiile de cultură, primăria și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centralele și punctele termice, piețe, parcările multietajate, bazele sportive, sistemul de iluminat public și sistemul de semaforizare din oraș, energia electrică necesară domeniului schiabil (sistemele de producere a zăpezii artificiale, cele de pompare etc.)

Conform datelor companiei, Electrica Furnizare asigură 65,44% din energie din surse convenționale:

16.14% din totalul energie furnizate din cărbune,

28.33% energie nucleară,

20,23% din gaze naturale,

0,05% din păcură,

0,69% din alte surse convenţionale.

Din surse regenerabile asigură 34,56% din energia furnizată, astfel:

25.17% din totalul energiei furnizate consumatorilor este produsă hidroelectric,

4,99%, eolian,

0,32% din biomasă,

4,03% energie solară,

0,05% din alte surse regenerabile.

Conform datelor furnizate de operatorul de energie pentru clienți, pentru Primăria Brașov, care beneficiază de serviciul ECO energie verde certificată 100%, cea mai mare parte, 98,78%, este produsă hidroelectric și 1,22% din centrale pe biomasă.

Conform actului adițional, preţul unitar fără TVA, compus din preţul propriu al energiei electrice + Tarife reglementate (transport, sistem, distribuţie) + acciza necomercială + certificate verzi + contribuţie cogenerare pentru toate este de 915,54 lei/MWh. În cazul iluminatului public, preţul unitar fără TVA este de 840,29 lei/MWh, iar pentru domeniul schiabil, preţul unitar fără TVA este de 912,92 lei/MWh.

