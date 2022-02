Poluarea masivă anunțată de autorități a dus la o serie de reacții dure. După ce la nivelul Capitalei s-au înregistrat depășiri cu 700% la cel mai periculos indice de poluare, fostul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat pentru wall-street.ro că Ministerul Mediului este incapabil să măsoare nivelul poluării din România și că de aici pleacă toate problemele.

La mijlocul acestei săptămâni, mai precis miercuri dimineață, senzorii din rețelele de monitorizare a calității aerului au înregistrat pentru anumite zone din București depășiri record de până la 700% pentru PM 2,5 și aproape 400% pentru PM10. Mai exact, maximele de poluare au apărut în Capitală în Ferentari, Pantelimon și Șoseaua Giurgiului.

Citiţi şi: București, poluat masiv, cu depășiri de 700% ale indicilor de calitate a aerului

Ministeril Mediului a dat vina pe condițiile meteo, pentru că nu a bătut vântul, care să asigure dispersia. Chiar dacă ulterior s-au anunțat controale ale autorităților de mediu pentru zonele indicate unde se produc arderi ilegale, criticile dure nu au întârzit să apară.

Foto: Facebook/Octavian Berceanu

Fostul comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu (foto), membru USR, a precizat că astfel de recorduri negative de poluare s-au mai înregistrat în urmă cu doi ani. El a acuzat de incompetență Ministerul Mediului.

Foto: Facebook/Octavian Berceanu

,,România nu este în stare să ofere date concrete privind poluarea la nivel european, ce să vorbim la nivel de populația României? Nu există un inventar al emisiilor la nivel de gospodării, ceea ce este inacceptabil. Autoritățile nu pot da date despre poluarea auto. Nu sunt date nici de la Registrul Auto Român. Nu există date despre poluarea provenită din incendii, din arderi de deșeuri sau din dezmembrări auto. Nu avem un plan integrat pentru calitatea aerului. Ministerul Mediului nu l-a oferit. Nu a fost în stare, nu este capabil. Mai mult, a blocat o iniţiativă legislativă în Parlament, care are ca propunere dezvoltarea unui sistem de monitorizare a calităţii aerului", a spus Octavian Berceanu.

Fostul şef al Gărzii de Mediu a dorit să vorbească şi despre un aspect pozitiv, care vine însă din rândul populaţiei. ,,Oamenii conştientizeză tot mai mult poluarea în cifre. Din păcate, s-a dovedit că în zona Bucureşti-Ilfov mortalitatea generată de poluare este mai mare decât cea generată de Covid. Mergeţi în Ilfov şi o să vedeţi zilnic focare de poluare încă de la ora 16:30. Poluarea este una permanentă. Nu acum că bate vântul s-a terminat cu ea. Problema este că nu există nicio intervenţie instituţională', a precizat Octavian Berceanu.

Citeste si: București, poluat masiv, cu depășiri de 700% ale indicilor de...

Acesta a dezvăluit ultima experienţă neplăcută pe care a avut-o cu autorităţile, atunci când a descoperit nereguli legate de poluare. ,,În județul Dâmbovița, la Răcari, comuna Bălteni era un focar mare. Am găsit în spatele unei curți zece camioane, care urmau să fie dezmembrate. Am sunat, a venit Poliția și șeful de acolo al Gărzii de Mediu. Acesta a dat drumul la niște camioane, pe care polițiștii nu le-au reținut, au fost chiar negocieri. La un moment dat, am plecat acasă, urmând ca a doua zi dimineață cele zece camioane să fie confiscate de autorități. Știți câte am mai găsit la fața locului? Doar unul singur. Practic, le-au dat voie să le dezmembreze pe celelalte", a mai spus Octavian Berceanu.

Sursa foto: Facebook/Octavian Berceanu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Răzvan a lucrat la cinci televiziuni în București: PRO TV, Kanal D, B1 TV, Realitatea TV şi Antena 1. Originar din Târgoviște, a început ca jurnalist în Capitală în anul 1996 la Sport XXI. Ulterior, a lucrat la Gazeta Sporturilor şi la Prosport. A mai fost redactor-şef de reviste de integrame la Editura Flacăra şi jurnalist la Asociaţia pentru Monitorizare Prospecţie Mediu şi Ecologie. A decis să se alăture Redacției Wall-Street.ro pentru că acest lucru... Mai multe articole scrise de Razvan Necsulescu »

Te-ar putea interesa și: