Conturile Primăriei Municipiului București au fost blocate, marți, de omul de afaceri Costică Constanda. Principala consecință este că, momentan, nu mai poate face plăți pentru investiții, ci doar pentru a acoperi cheltuielile curente.

Este vorba de o sumă totală de 120 de milioane de euro, potrivit primarului Nicușor Dan. Din aceasta, suma principală este de 75 de milioane de euro, restul fiind dobânzi.

”Intenţia noastră este de a plăti, pentru că este o obligaţie legală, însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro. Fără să intru în detaliile negocierilor pe care le avem, propunerea noastră este de a plăti eşalonat rate lunare”, a declarat primarul, potrivit Agerpres.

Citește și: Bucureștenii ar putea împrumuta direct Primăria lui Nicușor Dan: Trebuie să construim orașul împreună

Nicușor Dan a spus că poartă o negociere cu omul de afaceri Costică Constanda încă de când a preluat mandatul de primar.

"A existat mai întâi o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de Curtea de Apel în anul 2019 şi recursul respins la Înalta Curte în anul 2020. Prin această hotărâre judecătorească, PMB a fost obligată să plătească 75 de milioane de euro, plus dobânzi penalizatoare sau penalităţi de întârziere, începând cu anul 2010 şi au mai fost două litigii, pentru că instanţa respectivă a pus cuvântul «dobânzi penalizatoare», fără să precizeze cuantumul acestora, [...] care s-au terminat în aprilie 2022. În cele două litigii, instanţele au decis cum se calculează dobânzile penalizatoare. Acesta este elementul de noutate în această discuţie care are loc de un an şi jumătate", a precizat Nicuşor Dan.

Primăria Capitalei a mai avut conturile blocate pentru datorii și în august 2020, scăpând de poprire abia în primăvara lui 2021.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: