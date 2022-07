Agenția UM România a fost pentru o zi echipa Cantinei Sociale din București

Lansat în 2016 ca parte din inițiativa Better World de responsabilitate socială a UM, agenția globală de media care face parte din rețeaua IPG Mediabrands, Impact Day ilustrează implicarea agenției în comunitate și grija cu care angajații contribuie la un loc de muncă mai bun, la un produs mai bun și la o lume mai bună.

“După 2 ani de voluntariat în spațiul virtual, îmi face deosebita bucurie că anul acesta Impact Day ne-a permis reunirea în persoană – o adevarată revenire acasă pentru oamenii noștri și comunitățile lor din jurul globului,” a declarat Eileen Kiernan, Global CEO, UM.

“Cei peste 3000 de angajați, în parteneriat cu organizații implicate în comunități, au facut totul de la a oferi ajutoare pentru criza umanitară din Ucraina, până la a curăța resursele naturale și a aduce ajutor comunităților marginalizate în lupta cu COVID, și multe altele. Impact Day este o tradiție importantă și foarte apreciată in UM, și este minunat să putem cuceri străzile încă o dată ca o comunitate pentru a face diferența prin acțiunile noastre”, a adăugat aceasta.

Pe 21 iulie, echipa UM România s-a transformat în echipa de o zi a Cantinei Sociale din Calea Griviței București, contribuind astfel la inițiativa “O șansă caldă” a Kaufland și a Asociației Șansa Ta, și ilustrând cu adevărat cum “implicarea face diferența” .

1000 a fost numărul zilei: 600 de porții de mâncare au fost distribuite către cămine de copii și bătrâni, 300 de porții au fost servite în cantină pentru oamenii nevoiași și 100 de porții au fost livrate la domiciliile unor persoane nevoiașe nedeplasabile.

Echipele UM au ajutat cu aprovizionarea, pregătirea meselor în bucătărie, a pachetelor pentru livrare și servirea beneficiarilor veniți la Cantina Socială.

“A fost o mare bucurie pentru noi să ne întoarcem alături de comunități, să trăim în spiritul valorilor pe care le promovăm, să simțim că avem contribuția noastră la o lume mai bună. Chiar dacă astfel de momente aduc și un pic de încărcătură emoțională, sunt o bună reconectare cu realități ale societații noastre pe care de multe ori le trecem cu vederea. Astfel de momente de umanitate ne fac mai buni, și nu doar în fața unor oameni defavorizați. Această a 5-a ediție, post – lock-down, ne-a întărit și mai mult credința în valorile noastre, ne-a unit și mai mult ca și echipă, și ne-a arătat că împărtășim aceleași valori cu clienți precum Kaufland România”, a declarat Mihai Trandafir, Managing Director al UM România.

“Am ales anul acesta tema de echitate, pentru a aduce un impact real și tangibil în comunitățile afectate pe timpul pandemiei și nu numai. E o energie pozitivă și un sentiment de împlinire de fiecare dată dupa acțiunile de voluntariat de la Impact Day, și de aceea ne implicăm cu mare entuziasm în fiecare an.” a declarat Anca Popescu, Ambasadoare a Impact Day la UM România.

“Pentru noi, care pregătim și oferim zilnic câte 1000 de porții de mancare persoanelor nevoiașe, prezența echipei UM ne-a încurajat cu entuziasmul și implicarea lor. A fost o zi mult mai senină și pentru noi, și pentru beneficiarii noștri, și sperăm un semnal și pentru alte companii să se implice alături de noi pentru o zi la cantina socială”, a declarat Cosmin Mihalcea, administrator al Asociației Șansa Ta.

„Noi, la Kaufland Romania, credem că businessul care face bine e cel mai bun business. Ne bucurăm când partenerii noștri împărtășesc această viziune și se alătură eforturilor de a sprijini comunitatea locală. Cantina socială a avut parte de o super echipă de voluntari, care au muncit cot la cot cu echipa Șansa Ta pentru a oferi celor în nevoie o masa caldă. Împreună demonstrăm că implicarea face diferența”, a declarat Katharina Scheidereiter, Kaufland Romania.

Pe 21 Iulie 2022, angajații UM din toată lumea au documentat implicarea lor în evenimentul Impact Day din țările lor pe canalele media din rețelele sociale Instagram, Facebook, LinkedIn si Twitter, folosind hashtag-urile #UMBetterWorld și #UMImpactDay.

UM este o agentie globala de media care si-a asumat misiunea de Futureproofing pentru comunicarea si business-ul clientilor, acum si in viitor. Folosim puterea transformationala a datelor de business si a informatiilor in timp real pentru maximizarea cresterii de business si pentru activarea intregului traseu parcurs de consumatori, prin continut si conexiuni. Abordarea consultativa de business si modelul agil, a demostrat ca genereaza rezultate considerabil mai bune pentru branduri. Parte din reteaua IPG Mediabrands, UM este activa in peste 100 de tari, cu mai mult de 3,000 angajati care inoveaza pentru o serie de clienti globali, cum sunt Accenture, American Express, GoPro, Levi Strauss & Co, Mattel, Sony and Spotify. https://www.umww.com/ . In plus, pe plan local, UM Romania este agentia de media pentru Kaufland Romania, Dedeman, Sphera Group (KFC, Pizza Hut, Taco Bell, Paul), Fiterman Pharma, Kober, Betano, Optiblu, Kandia-Excelent, Alpha Bank, si altii.

Sursa foto: UM România

