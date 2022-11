România trebuie să se pregătească de un nou val de refugiați ucraineni

„Oamenii se gândesc să se întoarcă în Ucraina, dar semnalele noastre sunt că acum, cu bombardarea de către ruși a facilităților de tipul `căldură`, `apă`, vom avea noi valuri de refugiați care vor veni pe perioada iernii și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Ionuț Sibian, director executiv FDSC (Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile) și membru în Comitetul Economic și Social European (CESE) din partea societății civile, într-un răspuns la o întrebare adresată de wall-street.ro.

Războiul din Ucraina a generat o uriașă criză umanitară: aproape o treime dintre ucraineni au fost forțați să-și părăsească casele. Anul 2022 se încheie cu un nou val de refugiați care este așteptat și în țara noastră, în ceea ce putem numi una dintre cele mai mari crize de strămutare de populație din vremurile noastre. În Ucraina, peste 6,6 milioane de persoane rămân strămutate forțat. Până aproape de finalul verii acestui an, UNHCR (Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați) estima că existau peste 6,3 milioane de refugiați prezenți în Europa. Dintre aceștia, peste 3,8 milioane de refugiați din Ucraina s-au înregistrat pentru protecție temporară sau scheme naționale similare de protecție, arată datele de la Salvați Copiii România.

Ne-am descurcat mai bine decât ne așteptam, mai ales că România nu e o țară care are o tradiție în a lucra cu migranții. Și când am avut situația din Siria, România nu a făcut parte din rută, oamenii s-au dus prin Serbia și Ungaria, iar noi nu aveam decât două-trei organizații neguvernamentale. Însă când s-a întâmplat, toată lumea și-a lăsat treaba și s-a apucat să găsească cele mai bune modalități să îi ajute pe refugiați. Și asta e o demonstrație extraordinară a sectorului neguvernamental, a autorităților care s-au mișcat totuși bine. Am demonstrat că suntem niște oameni primitori fără experiență în spate.

Ionuț Sibian, membru în Comitetul Economic și Social European (CESE)