Din cauza unui "atac cu dronă în zona aerodromului din Kursk, un rezervor de stocare a petrolului a luat foc. Nu sunt victime'', a declarat guvernatorul Roman Starovoit pe reţelele sociale, conform Agerpres.ro.



Acest nou atac are loc după o salvă de rachete lansate de Rusia asupra infrastructurilor ucrainene. Din cele peste 70 de rachete lansate de Moscova, "majoritatea" au fost doborâte, a dat asigurări preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



Însă noua salvă a fost una deliberată, "pentru a-i face pe ucraineni să sufere cât de mult posibil", în condiţiile în care un frig glacial a lovit Ucraina, a afirmat directorul Ukrenergo, operatorul ucrainean.

Smoke can be seen rising from what appears to be a Russian Airbase near the Western City of Kursk. pic.twitter.com/Am9KE0Ul8T — OSINTdefender (@sentdefender) December 6, 2022

A Large Fire is now Confirmed to have broken out at Kursk Vostochny Airport/Airbase, although the cause is not yet known. pic.twitter.com/1XsWR0UQiD