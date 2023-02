Judecătorul Cristi Danileț a câștigat și al doilea proces cu Consiliul Superior al Magistraturii

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat că a câştigat al doilea proces cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) privind excluderea sa din magistratură, relatează Agerpres.

Concret, Instanţa supremă a anulat decizia CSM din mai 2022 prin care Danileţ a fost exclus din magistratură pe motiv că a desfăşurat activităţi politice prin două ONG-uri, care criticau partidele de la guvernare.

"Azi, am câştigat definitiv, la Curtea supremă, un al doilea proces cu CSM. Anul trecut, în mai 2022, mă sancţionase pentru că aş face parte din două formaţiuni politice - VeDem Just, cu care promovez educaţia juridică, şi ICDE-România Europeană, cu care militez pentru cultura democratică europeană - şi că cele două asociaţii au semnat comunicate de presă împotriva Guvernului.

Or, magistraţilor le este interzis să facă politică. S-au oferit să mă apere două avocate: Luminiţa Tuleaşcă şi Cornelia Lalu. Ele au convins ICCJ că CSM s-a înşelat atunci când m-a sancţionat cu excluderea din magistratură şi au anulat în întregime soluţia iniţială. Le mulţumesc doamnelor avocat! Din păcate, încă nu mă pot întoarce la tribunal. În total, am fost sancţionat de trei ori, de fiecare dată cu excluderea din magistratură. Până acum, am câştigat două procese. Mai am unul. Între timp, pe perioada recursului, încă sunt suspendat din funcţie", a scris Danileţ, într-un mesaj pe Facebook.

În mai 2022, Secţia pentru judecători a CSM a dispus excluderea pentru a doua oară din magistratură a judecătorului Cristi Danileţ pentru abateri disciplinare, constând în apartenenţa la o formaţiune politică şi desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Judecătorii care l-au sancţionat pe magistrat şi-au terminat între timp mandatul de membri ai CSM.

Danileţ a respins la acea vreme acuzaţiile CSM, susţinând că cele două ONG-uri care au difuzat comunicate critice la adresa Guvernului sunt asociaţii apolitice.

"M-am abţinut de la vot în cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat şi am arătat că nu CSM e competent să stabilească ce este o formaţiune politică, ci legea, care pune în această categorie doar 'partidele politice', 'alianţele electorale', 'alianţele politice' şi 'ONG-urile care reprezintă minorităţi şi candidează la alegeri', ceea ce nu este cazul în speţă", arăta Danileţ.

De asemenea, el susţinea că CSM i-a reproşat că a scris un articol ştiinţific despre educaţie publicat de unul dintre cele două ONG-uri şi că a participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri, declarat 'formaţiune politică' de către CSM.

"Pentru cine nu ştie: cele două ONG-uri sunt înfiinţate legal, de către un judecător, ca asociaţii neguvernamentale, apolitice şi nonprofit. Unul se ocupă de educaţia juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desfiinţarea lor vreodată pentru că şi-ar fi încălcat statutul propriu", mai spunea judecătorul.

Cristi Danileţ, judecător la Tribunalul Cluj, a mai fost exclus din magistratură de CSM în decembrie 2021 pentru manifestări pe care le-ar fi avut pe mai multe reţele de socializare. Este vorba de două postări pe reţeaua de socializare TikTok, despre care Danileţ susţine că nu au legătură cu justiţia, ci se referă la viaţa privată.

Şi în acest caz, Danileţ a contestat decizia CSM în instanţă, având câştig de cauză.

Sursa foto: Cristi Danilet / Facebook

