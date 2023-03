Lumea merge în direcţia automatizării, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, despre înlocuirea casierilor cu tehnologie în magazine.

Surse din Partidul Social-Democrat au confirmat, pentru wall-street.ro, că se discută despre taxarea suplimentară a lanțurilor de retail care au introdus magazine self-service. Practic, pentru fiecare astfel de casă ar urma să se achite taxe ca și cum ea ar reprezenta un angajat plătit cu salariul minim. Cel puțin, acesta este acum nivelul discuției în PSD, chiar dacă nu există momentan un proiect depus în Parlament. Inițiativa vine după ce Auchan a anunțat că vrea să introducă un parcurs 100% self check-out pentru clienți. Și Carrefour ar putea introduce magazine de acest tip, însă nu generalizat. Citește AICI articolul integral.



„Faptul că există un proiect legislativ sau altul nu va schimba mersul lumii (...). Nu cred că este necesară o abordare punctuală cu un retailer sau altul, ci şi o abordare integrată la nivelul economiei şi societăţii privitoare la modul în care arată deja prezentul şi va arăta tot mai mult şi viitorul (...) Vorbim despre o tendinţă la nivel global de a automatiza locuri de muncă şi anumite procese repetitive. Nu înseamnă că avem doar costuri, pot fi şi beneficii. Să nu uităm că una dintre cele mai mari companii globale care au automatizat procese repetitive este o companie românească (...) Noi trebuie să ne pregătim pentru economia viitorului", a afirmat Sebastian Burduja la Digi 24.

El a spus că, dacă un furnizor de produse are soluţii automatizate şi calitatea serviciilor este proastă, cetăţenii sunt liberi să aleagă un altul.

„Din perspectiva mea, ca liberal, nu o taxă în plus este soluţia. Foarte rar a taxa în plus mediul privat poate fi o soluţie. Mai mult decât atât, calitatea serviciilor, poate rapiditatea cu care un cetăţean îşi cumpără anumite produse creşte în momentul în care apelezi la o soluţie automatizată (...) De asemenea, vorbim despre o piaţă liberă. Dacă un anumit furnizor de produse are soluţii automatizate şi calitatea servicii este proastă, cetăţenii sunt liberi să aleagă un alt furnizor. Nu cred că trebuie statul să intervină", a punctat ministrul Burduja.

Potrivit acestuia, date globale dintr-un studiu de anul trecut arată că ponderea implementării soluţiilor de automatizare pe piaţa forţei de muncă a fost de 34% în 2021, în creştere faţă de 23% în 2020. Ministrul Burduja a atras atenţia că un alt studiu important de la cea mare companie de consultanţă în domeniu relevă că şase din zece ocupaţii au o componentă mai mare de 30% care poate fi automatizată.

De asemenea, Forumul Economic Mondial estimează o pierdere de 85 de milioane de locuri de muncă în urma automatizării, dar semnalează că se vor crea alte 96 de milioane locuri de muncă în alte domenii - analiză de date, inteligenţă artificială, programare, creare de conţinut. „Pe termen mediu şi lung, automatizarea acestui tip de forţă de muncă este o realitate. Noi trebuie să ne pregătim sistemul de educaţie pentru a gândi lumea viitorului şi a ne pregăti tinerii pentru locuri de muncă care poate nici nu au fost inventate încă", a adăugat Sebastian Burduja.

