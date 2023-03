Temperaturi scăzute, în această săptămână, în București. Când se va încălzi vremea

Vremea se va răci semnificativ, în Bucureşti, începând de marţi, iar valorile termice se vor situa sub cele caracteristice pentru sfârşitul lunii martie, cu maxime termice de 11 grade Celsius şi minime de minus trei grade Celsius.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în Capitală, în intervalul 27 martie, ora 9:00 - 28 martie, vremea se va menţine caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă. Cerul va prezenta înnorări, temporar accentuate mai ales spre seară când vor fi averse, posibil însoţite de descărcări electrice şi intensificări ale vântului. Temperatura maximă se va va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 4 - 6 grade Celsius, notează Agerpres.ro.

În perioada 28 martie, ora 9:00 - 29 martie 2023, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ, astfel că valorile termice se vor situa sub cele caracteristice pentru sfârşitul lunii martie. Cerul va fi mai mult noros şi doar trecător se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări. Temperatura maximă va fi în jur de 11 grade, iar cea minimă de minus trei şi zero grade Celsius. Spre sfârşitul intervalului vor fi condiţii de brumă.

Pe parcursul zilei de miercuri, între orele 9:00 - 21:00, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, cu totul trecător vor fi posibile precipitaţii slabe, iar vântul va prezenta intensificări. Temperatura maximă va fi de 10 - 11 grade Celsius.

