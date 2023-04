Puțină lume își mai amintește, dar din septembrie 2021, România are o ”Comisie parlamentară de anchetă pentru stabilirea cauzelor creşterii substanţiale a preţurilor gazelor naturale şi energiei electrice”. Au trecut de atunci mai bine de un an și jumătate și nu există niciun raport al Comisiei care să ne spună de ce s-au scumpit gazele și energia electrică (care, între timp, au început să se ieftinească la loc). Care e motivul? Am primit răspunsuri de la vicepreședintele comisiei, senatorul USR Cristian Bordei.