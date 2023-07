Piața Norilor din cartierul Tineretului a fost redeschisă

Aici au revenit producătorii și comercianții autohtoni. Primii clienți ai acestora au fost Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță și Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Astăzi am dovedit încă o dată că se poate! Se poate să sprijinim agricultura românească, se poate să sprijinim producătorii români, oferind condiții normale pentru a veni în punctul în care comercianții se întâlnesc cu cetățenii. Această piață a fost în locație de gestiune 20 de ani. 20 de ani în care nu s-a întâmplat absolut nimic. Sunt extrem de bucuros că am preluat-o și într-un an de zile, doi, această piață s-a schimbat fundamental.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4