Prognoza oficială pe două săptămâni: România nu scapă de caniculă

Vremea călduroasă şi instabilitatea atmosferică vor reprezenta caracteristica meteorologică a următoarele două săptămâni (31 iulie - 13 august), perioadă în care regimul pluviometric va fi unul uşor excedentar în majoritatea regiunilor, arată prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

În Banat, pe parcursul primei săptămâni vor fi alternanţe termice importante, cu zile (1, 3 şi 5 august) caracterizate de vreme călduroasă (temperaturi maxime în medie de 31 - 34 de grade), caniculă în intensificare pe 4 august (în general 35 - 37 de grade) şi zile cu temperaturi mai ponderate, de 27 - 29 de grade. Aceleaşi oscilaţii vor fi şi în privinţa valorilor minime, cu nopţi în care temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade în mare parte a regiunii (4/5 şi 5/6 august), dar şi perioade cu minime de 14 - 16 grade, în medie.



Pentru a doua săptămână, cu precădere la începutul acesteia, sunt estimate valori posibil uşor sub normele lunii august, de 24 - 28 de grade, ziua, şi 12 - 15 grade, noaptea, mediat regional, mai ridicate în jurul datei de 11 august. În primele zile ale intervalului şi din nou spre finalul acestuia, pe spaţii mici se vor semnala averse în general slabe, însă în perioada 5 - 7 august instabilitatea atmosferică se va accentua, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente şi intense, astfel că regimul pluviometric poate fi local uşor excedentar.



În Crişana, prima săptămână va fi caracterizată de alternanţe termice semnificative, zile foarte calde (3 şi 5 august) şi caniculă în intensificare pe 4 august (când în medie vor fi 35 - 37 de grade) şi zile (în special cea de 2 august) cu temperaturi mai ponderate, de 25 - 28 de grade. Aceleaşi oscilaţii vor fi şi în privinţa valorilor minime, cu nopţi mai calde în care local temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade (4 - 6 august), dar şi perioade cu minime de 14 - 16 grade, în medie.



Pentru a doua săptămână, cu precădere în primele zile, sunt estimate valori uşor sub normele lunii august, respectiv maxime de 24 - 27 de grade şi minime de 11 - 14 grade, mediat regional, posibil mai ridicate în 10 - 11 august. În primele zile ale intervalului şi din nou spre finalul acestuia, pe alocuri se vor semnala averse slabe sau moderate cantitativ, însă în perioada 5 - 7 august instabilitatea atmosferică se va accentua, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente şi intense, astfel că regimul pluviometric poate fi local excedentar.



În Transilvania, în perioada 3 - 6 august, vremea va fi călduroasă, local chiar caniculară (cu precădere pe 4 august), cu valori medii de 32 - 35 de grade, ziua, şi 15 - 18 grade, noaptea (uşor mai mici în zonele depresionare). În restul perioadei de referinţă, temperaturile vor fi mult mai ponderate, cu maxime de 24 - 28 de grade şi minime de 12 - 16 grade, fiind posibile valori (atât maxime, cât şi minime) chiar mai coborâte în intervalul 7 - 8 august. Va ploua local în primele zile şi spre finalul intervalului, iar în perioada 7 - 8 august instabilitatea atmosferică se va accentua, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente şi intense, astfel că local regimul pluviometric va fi excendentar.



În Maramureş, din 3 până pe 6 august, vremea va fi călduroasă, cu valori medii diurne de 30 - 32 de grade, chiar mai ridicate în 4 august când în vestul regiunii va fi caniculă, şi nocturne de 16 - 19 grade. În restul intervalului de referinţă, temperaturile vor fi mult mai ponderate, cu maxime de 25 - 28 de grade şi minime de 13 - 16 grade, iar cea de-a doua săptămână este posibil să debuteze cu vreme răcoroasă. Va ploua local în primele zile şi spre finalul intervalului, iar în perioada 5 - 7 august instabilitatea atmosferică se va accentua, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente şi intense, astfel că în ansamblu regimul pluviometric va fi excendentar.



În Moldova, în prima săptămână, valorile termice vor fi în creştere, astfel că, în perioada 3 - 6 august, vremea va fi călduroasă, cu valori medii ale maximelor de 30 - 33 de grade, iar în 4 august local va fi caniculă (35 - 37 de grade). În aceeaşi perioadă vor fi şi minime termice ridicate de 17 - 20 de grade. În restul intervalului de referinţă temperaturile vor fi mult mai ponderate, cu maxime de 25 - 28 de grade şi minime de 14 - 16 grade, fiind posibile valori maxime şi minime chiar mai coborâte, în jurul datei de 8 august. În primele zile, dar şi în perioada 7 - 8 august instabilitatea atmosferică va fi accentuată, iar fenomenele asociate acesteia vor fi frecvente şi intense, astfel că local, mai ales în nordul regiunii, regimul pluviometric va fi uşor excendentar.



În Dobrogea, în mare parte a intervalului de referinţă, vremea va fi călduroasă în partea continentală a regiunii, unde în perioada 2 - 6 august temperaturile maxime vor fi în medie de 32 - 34 de grade, iar minimele, mediate regional pe toată perioada, vor fi de 17 - 19 grade. O uşoară răcorire a vremii se poate resimţi în jurul datei de 8 august. Pe Litoral, regimul termic al celor două săptămâni va fi unul agreabil, cu valori diurne în medie de 28 - 30 de grade şi nocturne de 20 - 22 de grade. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi la începutul intervalului, apoi în perioada 7 - 8 august şi în jurul datei de 12 august, în special în partea continentală a regiunii, pe Litoral probabilitatea de ploaie fiind în general redusă (averse se vor semnala în

noaptea de 31 iulie/1 august şi în prima parte a zilei de 1 august).



În Muntenia, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a intervalului, cu precădere în zona de câmpie şi se estimează valori diurne de 29 - 32 de grade şi nocturne de 16 - 19 grade, mediat regional, iar în perioada 3 - 6 august local va fi caniculă, în intensificare în data de 4 august (maxime în medie de 34 - 38 de grade). Valori termice mai ponderate, în special în zona deluroasă, vor fi posibile în perioada 7 - 8 august. Fenomene de instabilitate atmosferică vor fi local la începutul intervalului, apoi în perioada 7 - 8 august, iar estimările indică o probabilitate în creştere şi pentru 12 - 13 august.



În Oltenia, vremea se va menţine caldă în cea mai mare parte a intervalului, mai ales în sudul regiunii, cu valori diurne de 29 - 32 de grade şi nocturne de 16 - 20 de grade, mediat regional, iar în perioada 3 - 6 august local va fi caniculă, în intensificare pe 4 august (cu maxime, în medie, de 34 - 38 de grade). Valori termice mai ponderate vor fi posibile în perioada 7 - 8 august, când sunt estimate temperaturi maxime în medie de 27 - 29 de grade. Fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi mai frecvente şi mai intense în perioada 6 - 8 august şi vor fi posibile şi la sfârşitul intervalului de referinţă, iar în primele zile aversele se vor semnala pe spaţii mici.



La munte, pe parcursul primei săptămâni, temperaturile vor fi în creştere, vremea devenind foarte caldă în perioada 3 - 6 august, când media maximelor va fi de 22- 28 de grade, iar cea a minimelor de 12 - 16 grade. Estimările prognostice indică o vreme răcoroasă, în special la altitudini mari, în perioada 7 - 8 august. Averse pe arii relativ extinse vor fi la începutul intervalului, iar instabilitatea atmosferică se va accentua treptat între 5 şi 8 august, la început în masivele vestice, apoi în cea mai mare parte a zonei montane.

